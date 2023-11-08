Hafızalara kazınacak karikatür. Emre Ulaş CHP'deki durumu çizdi

Çizdiği karikatürler ile güldürürken bir yandan da düşündüren Emre Ulaş, CHP’de yaşanan Genel Başkanlık değişimi sonrasında koltuğunu Özgür Özel’e devreden Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel’i bekleyen sürprizini çizdi.

İşte o karikatür:

Karikatürde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile el sıkışan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özel’e makam koltuğunu gösterirken onu bekleyen danışman ordusunu işaret ediyor.

Üst üste binen Danışman ordusunun resmedilişi, Emre Ulaş tarafından çarpıcı şekilde resmedildi.