Hafızalara kazınan beyazlar

Hafızalara kazınan beyazlar
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Modada, magazinde, ses dünyasında bazı giyilen beyaz elbiselerin unutulmayacak görselleri gündem oldu.

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Hafızalara kazınan beyazlar 1

Ünlüler dünyasında beyaz renkler bazen unutulmaz olabiliyor. Bunlardan bazıları viral oldu.

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Michelle Pfeiffer'in giydiği beyaz elbise döneme damga vurmuştu.

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Hafızalara kazınan beyazlar 3

Marilyn Monroe'nun "The Seven Year Itch" filminde taşıdığı uçuşan beyaz elbise sinema tarihinin en ikonik parçalarından biri olmuştu.

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Hafızalara kazınan beyazlar 4

3. olarak ise Ursula Andress 1962 yılında "Dr. No"da beyaz bikinisi ile sudan çıkarak sinema tarihinin en seksi sahnelerinden birine imza atmıştı.

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Hafızalara kazınan beyazlar 5

Grace Kelly'nin "To Catch a Thief" filminde ise giydiği Edith Head imzalı straples beyaz elbise de gündem olmuştu.

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1980'lerde Eddie Barclay'in giydiği beyaz pantolon takımlar ikon olmuştu.

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Özellikle son yıllarda Jay-Z’in tercih ettiği beyaz kıyafetler beyazın spor giyimine uyumunu ortaya koyuyor.

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Hafızalara kazınan beyazlar 13
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Hafızalara kazınan beyazlar 14
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Hafızalara kazınan beyazlar 15
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