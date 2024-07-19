Hafızalara kazınan beyazlar

Ünlüler dünyasında beyaz renkler bazen unutulmaz olabiliyor. Bunlardan bazıları viral oldu.
Michelle Pfeiffer'in giydiği beyaz elbise döneme damga vurmuştu.
Marilyn Monroe'nun "The Seven Year Itch" filminde taşıdığı uçuşan beyaz elbise sinema tarihinin en ikonik parçalarından biri olmuştu.
3. olarak ise Ursula Andress 1962 yılında "Dr. No"da beyaz bikinisi ile sudan çıkarak sinema tarihinin en seksi sahnelerinden birine imza atmıştı.
Grace Kelly'nin "To Catch a Thief" filminde ise giydiği Edith Head imzalı straples beyaz elbise de gündem olmuştu.
1980'lerde Eddie Barclay'in giydiği beyaz pantolon takımlar ikon olmuştu.
Özellikle son yıllarda Jay-Z’in tercih ettiği beyaz kıyafetler beyazın spor giyimine uyumunu ortaya koyuyor.