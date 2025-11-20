Bilişsel kapasitenin korunması ve hafızanın keskinleştirilmesi, modern tıp ve nörobilimin odak noktası olmaya devam ediyor.

Yapılan kapsamlı araştırmalar ve uzman değerlendirmeleri, günlük beslenme düzenine eklenecek iki temel bileşenin, beynin genç kalmasında ve hafızanın "bıçak gibi" keskinleşmesinde belirleyici olduğunu ortaya koydu.

1. Omega-3 Yağ Asitleri (Özellikle DHA)

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Nöroloji Profesörü Dr. Rudy Tanzi, özellikle dokosaheksaenoik asit açısından zengin olan omega-3 yağ asitlerinin, beyin hücre zarlarının yapısını oluşturduğunu ve sinaptik iletişimi güçlendirdiğini ifade etti.

Araştırma Verileri: Uluslararası Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışmada, düzenli omega-3 takviyesi alan bireylerin, almayanlara kıyasla yaşa bağlı bilişsel gerilemede belirgin ölçüde yavaşlama gösterdiği gözlemlendi.

Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Deborah Yaffe, "Omega-3, sadece hafıza için değil, aynı zamanda kronik inflamasyonun azaltılması yoluyla nörodejeneratif hastalıkların riskini düşürmede de hayati öneme sahiptir" açıklamasında bulundu.

2. Yaban Mersini ve Benzeri Koyu Renkli Orman Meyveleri (Flavonoidler)

İkinci önemli bileşen olarak, yaban mersini, çilek ve böğürtlen gibi koyu renkli orman meyvelerinde bolca bulunan flavonoidler, özellikle antosiyaninler işaret edildi.

Salk Biyolojik Çalışmalar Enstitüsü'nden (Salk Institute for Biological Studies) Nörobiyolog Dr. Fred Gage ve ekibinin yaptığı laboratuvar ve klinik çalışmalar, flavonoidlerin beyin kaynaklı nörotrofik faktörün üretimini artırdığını gösterdi. Yeni nöron bağlantılarının oluşumunu destekleyen bir protein olduğu biliniyor.

Bu bileşiklerin, beyne giden kan akışını artırarak oksijen ve glikozun daha verimli kullanılmasını sağladığı, böylece çalışma hafızasını ve öğrenme yeteneğini doğrudan iyileştirdiği belirtildi.

Cambridge Üniversitesi Yaşlanma Nörobilimi Merkezi Direktörü Prof. Dr. Karen E. Smith, "Antosiyaninlerin güçlü antioksidan etkisi, beyni serbest radikallerin hasarından korurken, sinyal yollarını optimize eder. Bu, bilişsel hızın ve dikkat süresinin artmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

HER GÜN TÜKETİLMESİ GEREKEN MİKTARLAR

Uzmanlar, beyni genç ve keskin tutmak için her gün yeterli miktarda bu iki besin grubundan alınması gerektiğinin altını çizdi.

Omega-3 için günde ortalama 250-500 mg kombine ve alımının hedeflenmesi önerildi.

Yaban mersini ve benzeri meyveler için ise, günde bir avuç (yaklaşık 80-100 gram) tüketimin, belirgin nörolojik faydalar sağladığı kaydedildi.