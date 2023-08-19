Hafızayı dip diri yapıyor. Kilo verdiriyor. Mucize bitki ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Faydası saymakla bitmeyen kakule bitkisi kilo vermeye ve hafızaya iyi geliyor.

Kakule bitkisiyle ilgili tüm detaylar…

KAKULE BİTKİSİ NEDİR?

Yaygın olarak yeşil kakule veya gerçek kakule olarak bilinen Elettaria kakule, güney Hindistan'a özgü zencefil ailesinden otsu, çok yıllık bir bitkidir.

Keskin, güçlü, keskin bir aromaya sahip kakule adı verilen bir baharat olarak tohumları kullanılan türlerin en yaygın olanıdır.

KAKULE BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Hafızayı güçlendirir ve zihin açıklığı sağlar. Bu sayede unutkanlık sorunu yaşayanlara yardımcı olmaktadır.

-Kilo vermeye yardımcı olur.

-Çeşitli kanser türlerinin önlenmesinde yardımcı olan kakule, vücutta koruyucu etki yapmaktadır.

Gırtlak ve karaciğer kanseri gibi hastalıklarda hücrelerin sağlını korumasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. Tabii ki böyle ciddi rahatsızlıklarda doktorunuzun tavsiyesine göre kullanım yapmanız gerekmektedir.

-Mide sorunu çekenler için oldukça faydalıdır. Mide bulantısını ve ağrılarını keser. Yemeklere katıldığında ise sindirimi kolaylaştırarak mide ve bağırsaklara yardımcı olur.

-İştahsızlık yaşayanlar için iştahı açmada faydalıdır. Yemek yeme isteğini artırıcı özelliği bulunmaktadır. Diyet zamanlarında kakule tüketmemeniz faydalı olacaktır.

-Ağız kokusunu engelleme ve nefesi tazeleme özelliğine sahiptir.

-Antiseptik olması sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle akciğerler için özel bir koruyucudur.

-Böbrek sağlığı ve temizlenmesinde etkilidir. Doğal bir idrar söktürücü özelliği vardır.

-Düzenli tüketimi cinsel gücün artmasına yardımcıdır. Ayrıca afrodizyak etkisi bulunmaktadır.

-Nezle, grip gibi soğuk algınlığını sık yaşayanların iyileşme sürecini hızlandırır. Çay olarak tüketildiğinde boğazın yumuşamasına yardımcıdır.

KAKULE BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Asya mutfaklarının vazgeçilmezi olan kakule bitkisi, bilindiği gibi baharat olarak tüketilir ve dış kabuğu ile değil kakule çekirdeği ile kullanılır.

Kakule çekirdeği keskin ve aromatik kokusu ile yemeklere enfes bir çeşni katar. Yemeklerin yanında sütlü tatlılara aromatik bir lezzet katar ve kakule kokusu ile tatlıları güzelleştirir.

Ferahlatıcı enfes kokusu ile kakulenin sadece yemeklerde ve tatlılarda kullanıldığını söylemek haksızlık olur. Çaydan kahveye kadar birçok içecekte yer bulan baharat kakuleli dibek kahvesi ile kahve sevenlerin gönlüne taht kurar.

Kahvelerin yanı sıra kendine özgü çayı demlenir veya farklı çay karışımlarına katılarak çaya enfes bir koku ve ferahlatıcı bir tat verir. Ayrıca karanfil gibi çiğ bir şekilde çiğnenerek tüketilebilir veya çeşitli baharatlarla birlikte kür yapıldığında mucizevi faydalarını evlere taşır.