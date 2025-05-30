Hafriyat kamyonu cayır cayır yandı! Gökyüzü siyaha boyandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hafriyat kamyonu cayır cayır yandı! Gökyüzü siyaha boyandı

Kocaeli'de seyir halindeki hafriyat kamyonu alevlere teslim oldu. Gökyüzünün siyah dumanlarla kaplandığı ve patlamaların olduğu kamyon yangını söndürüldü.

Kocaeli Gebze ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, seyir halindeyken alev aldı. Durumu fark eden sürücü hemen aracı durdurarak kamyondan indi.

Kısa sürede yangın büyürken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiyenin çalışmaları sırasında patlamalar da meydana geldi.

Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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