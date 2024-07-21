Hafriyat kamyonu devrildi

Edinilen bilgilere göre, 34 NH 2207 plakalı hafriyat kamyonu, virajı kontrolsüz bir şekilde alarak devrildi. Kamyonun yan yattığı kazada, kasasındaki mıcırlar yola saçıldı.

Sürücü, kazanın ardından araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan kurtarırken, sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza nedeniyle yolda mıcırların yayılması ve kamyonun yol kapatması sonucu trafikte yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerindeki temizlik ve kurtarma çalışmaları devam ederken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.