Hafriyat kamyonu devrildi

Kaynak: İHA
Hafriyat kamyonu devrildi

Eyüpsultan'ın Kemerburgaz-Göktürk yolunda saat 12.15 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve kamyondaki mıcırlar yola saçıldı, bu da trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, 34 NH 2207 plakalı hafriyat kamyonu, virajı kontrolsüz bir şekilde alarak devrildi. Kamyonun yan yattığı kazada, kasasındaki mıcırlar yola saçıldı.

Sürücü, kazanın ardından araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan kurtarırken, sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza nedeniyle yolda mıcırların yayılması ve kamyonun yol kapatması sonucu trafikte yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerindeki temizlik ve kurtarma çalışmaları devam ederken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Son Haberler
Demet Akalın'dan Tuba Büyüküstün'ü kızdıracak paylaşım Magazin
Demet Akalın'dan Tuba Büyüküstün'ü kızdıracak paylaşım
Çeyrek altında 6 bin lira depremi Ekonomi
Çeyrek altında 6 bin lira depremi
Güneş Yanıklarına Nasıl Müdahale Edilmeli? Uzmanlardan Öneriler Gündem
Güneş Yanıklarına Nasıl Müdahale Edilmeli? Uzmanlardan Öneriler
Yedek parça satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı Yaşam
Yedek parça satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
İsale hattı patladı; otomobil çukura düştü Gündem
İsale hattı patladı; otomobil çukura düştü
80 yaşında ama tarlada gençlere taş çıkartıyor Yerel Haberler
80 yaşında ama tarlada gençlere taş çıkartıyor
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı Yerel Haberler
Demir kapıya sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı