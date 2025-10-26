Kaza, saat 12.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Eski Kaymakamlık Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova’dan Bursa’ya 63 B 3066 plakalı TIR ile seyir halinde olan Zeki B. (69), kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani manevra yaptı.

Hafriyat kamyonu TIR’a çarptı! Aynı aileden 5 kişi yaralandı - Resim : 1

TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gökham Salbaş (39) idaresindeki 77 AEB 526 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılara, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansta müdahale edilirken, trafik tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.