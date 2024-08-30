Hafriyat kamyonu yayaya çarptı

Kaynak: İHA
Hafriyat kamyonu yayaya çarptı

Giresun'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına hafriyat kamyonu çarptı.

Yolun karşısında geçmek isteyen kadına harfiyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Giresun'un Merkez-Dereli Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Dereli yönüne seyir halinde olan Y.K. (53) yönetimindeki 61 K 14563 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen O. (61) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gülşen O. savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan Gülşen O. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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