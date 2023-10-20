Hafriyat kamyonun dehşetinin başladığı anlar; Anne ve babasını ezmeye çalıştı

İstanbul'da çaldığı hafriyat kamyonla, 2'si polis aracı 16 otomobile hasar verip 1 polis memuru 3 bekçi, 6 vatandaşa çarparak ağır yaralayan şüpheli anne ve babasını da ezmeye çalıştıktan sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi.

KAYNAK: DHA
Hafriyat kamyonun dehşetinin başladığı anlar; Anne ve babasını ezmeye çalıştı

İstanbul'da çaldığı babasına ait hafriyat kamyonuyla polisle kovalamacaya giren, 2'si polis aracı 16 otomobile hasar verip 1 polis memuru 3 bekçi, 6 vatandaşa çarparak ağır yaralayan şüpheli Sezgin Açık adliyeye sevk edildi. Şüphelinin kamyonu çaldığı, anne ve babasının onu engellemeye çaldığı anları ise güvenlik kameraları kaydetti.

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"SUSMA" HAKKINI KULLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Sezgin Açık, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Yakalandığında yaptıklarımı hatırlamıyorum diyen Sezgin Açık'ın ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sezgin Açık'ın babasını darp ettikten sonra kamyonu çaldığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonu hareket ettirmeye çalışan anne ve babasının onu engellemeye çalıştığı görüldü. Onlara aldırmadan anne ve babasının üzerine kamyonu süren zanlının birkaç kez onları hafif şekilde çarparak savurduğu görüldü. Kısa süre sonra şüphelinin kamyonla hızla uzaklaşması da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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