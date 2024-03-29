Hafriyat kamyonunda çıkan yangın kamerada

Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonunda çıkan yangın kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat sahasında toprak taşıyan hafriyat kamyonunun motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın bir işçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YANGIN İHBARI ÜZERİNE İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay, 29 Mart 2024 Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Cerrah Mahallesi kırsal alandaki bir inşaat sahasında meydana geldi. Osman Y. idaresindeki 34 DC 3946 plakalı hafriyat kamyonunun motor kısmında çıkan yangını gören sürücü, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yarım saatlik bir müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hafriyat kamyonunun yandığı anlar bir işçi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeni polis tarafından araştırılıyor.

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