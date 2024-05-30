Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü

Kaynak: İHA
Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü

Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında, D-650 kara yolunda bir otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kamyonun camları ve bazı bölgeleri, hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından çekiçle parçalandı.

Olayda, sürücü Canan Emlikli (35) yönetimindeki 54 ADY 784 plakalı SEAT marka otomobil ile Y.K. idaresindeki 54 D 8763 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kavşakta çarpıştı. Otomobil, kamyonla birlikte sürüklenirken, araçta bulunan Mükerrem Derinlik (26) ve sürücü Canan Emlikli olay yerinde hayatını kaybetti. Haberin alınması üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazanın ardından, kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybedenlerin yakınları, elindeki çekiçle kamyonun camlarını ve bazı bölgelerini parçaladı. Bu hususta inceleme başlatıldı.

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