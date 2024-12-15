Hafriyat yüklü kamyon devrildi: Sürücü altında kaldı

Kaynak: İHA

Adıyaman’ın İndere mevkisinde hafriyat yüklü bir kamyon sürücüsü boşaltım sırasında kamyonun hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon yan yattı. Kaza sonrası sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere mevkisinde hafriyat boşaltımı sırasında Elbeyli Üngör (58) idaresindeki 58 TC 473 plakalı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde sürücü Elbeyli Üngör bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Üngör, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elbeyli Üngör, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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