Hafsanur Sancaktutan ile ayrılığı kısa sürmüştü! Kubilay Aka'nın Gözde Gürkan yorumu olay yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hafsanur Sancaktutan ile ayrılığı kısa sürmüştü! Kubilay Aka'nın Gözde Gürkan yorumu olay yarattı

İnci Taneleri dizisinde performansıyla adından sıkça söz ettiren Kubilay Aka özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Hafsanur Sancaktutan ile ayrılığının arkasında rol arkadaşı Gözde Gürkan olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun Gözde Gürkan yorumu tepki çekti.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka geçtiğimiz hafta birbirini takip etmeyi bırakmıştı. Kısa süre ayrılık yaşayan ikili barışınca birbirlerini yeniden sosyal medyadan takibe aldı.

9.webp

Ayrılığın sebebi olarak da Kubilay Aka’nın rol arkadaşı Gözde Gürkan ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

Kubilay Aka bu konuda yaptığı açıklamayla tepki çekti. Aka "Rol arkadaşınızla dedikodunuz çıktı" sözünü duyunca şunları söyledi:

y-002.webp

"Burada bunları konuşmayı çok sevmiyorum ama ben bir şeyi yalanlamadım. İnsanlara mikrofonu uzatanlar sizlersiniz aslında ben değilim, değişik bilgiler alıyorsunuz. Biz sadece bir çift olarak kavga ettik tartıştık her normal çift gibi. Buzları erittik bir problemimiz yok! Lütfen böyle şeyleri direkt olarak bana sorarsanız daha iyi olur gereksiz insanları üzmeye gerek yok!"

Muhabir ise 'gereksiz insan' ifadesine dikkat çekince Kubilay Aka "Kimseye bir şey nitelendirmiyorum gereksiz bir şekilde kimseye mikrofon uzatmayalım" dedi.

Kubilay Aka'nın rol arkadaşına dair bu tavrı sosyal medyada "Ayıp biraz", "Ne kaba bir tavır" eleştirileri aldı.

Son Haberler
AKP İl Başkanı baltayı taşa vurdu: Farkında olmadan Erdoğan'ın suçunu ifşa etti
AKP İl Başkanı baltayı taşa vurdu: Farkında olmadan Erdoğan'ın suçunu ifşa etti
Bursa Kent Meydanı'ndaki dehşette flaş gelişme: Yeğeni amcasını 15 kez bıçaklamıştı
Bursa'daki dehşette flaş gelişme! Amcasını defalarca bıçaklamıştı…
Depremzede yeni evine kavuştu
Depremzede yeni evine kavuştu
2025’e gün sayarken çalışanların beklentisi açıklandı: Gelişmek için teşvik arıyorlar
2025’e gün sayarken çalışanların beklentisi açıklandı: Gelişmek için teşvik arıyorlar
Antalya’da otel odasında yakalanmışlardı. Tutuklandılar
Antalya’da otel odasında yakalanmışlardı. Tutuklandılar