Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka birbirini sildi! O paylaşım kızdırdı

Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz aylarda bir mekan çıkışında basın mensuplarının "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam yok" ifadelerini kullanmıştı.

ADAM YOK DEMİŞTİ

Sancaktutan bu cevabın ardından kısa bir süre sonra kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Kubilay Aka ile el ele yakalanmıştı.

Dört aydır birlikte olan çiftten dikkat çeken bir hamle geldi. Sancaktutan ile Aka Instagram'da birbirini sildi. Bu durum ünlü çiftin yollarını ayırdığı şeklinde yorumlandı.

NİLPERİ'Yİ Mİ KISKANDI?

Geçen saatlerde, Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşan Kubilay Aka'nın, bu paylaşımla Hafsanur Sancaktutan'ı kızdırdığı, ayrılığın da bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.