Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu
Hafsanur Sancaktutan'ın Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki kendi kendini tatmin ettiği sahne sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sancaktutan, eleştiren sahne ile ilgili ilk kez konuştu.
Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden bu yana cinsel içerikli sahnelerle gündeme geliyor.
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Her sahnesi dikkat çeken dizide Hafsanur Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar ise çok konuşulmuştu.
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Dizide patronunun erkek arkadaşıyla buluşmak zorunda kalan ve sonrasında hoşlanmaya başlayan Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, Buğra Gülsoy'un oynadığı Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak kendisini tatmin ediyor.
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Magazinburada'nın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi ve tepkiler hakkında konuştu.
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Güzel oyuncu 'Aslında bu konuya dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları.'