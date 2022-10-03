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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

Hafsanur Sancaktutan'ın Disney Plus'ın yerli dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'daki kendi kendini tatmin ettiği sahne sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sancaktutan, eleştiren sahne ile ilgili ilk kez konuştu.

Galeri Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 11:12
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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

Başrollerinde Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan ve Metin Akdülger'in yer aldığı Dünyayla Benim Aramda, yayınlandığı ilk günden bu yana cinsel içerikli sahnelerle gündeme geliyor.

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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

Her sahnesi dikkat çeken dizide Hafsanur Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar ise çok konuşulmuştu.

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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

Dizide patronunun erkek arkadaşıyla buluşmak zorunda kalan ve sonrasında hoşlanmaya başlayan Sinem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, Buğra Gülsoy'un oynadığı Tolga karakterinin fotoğrafına bakarak kendisini tatmin ediyor.

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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

Magazinburada'nın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan mastürbasyon sahnesi ve tepkiler hakkında konuştu.

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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

Güzel oyuncu 'Aslında bu konuya dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları.'

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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

9/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

10/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

11/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

12/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

13/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

14/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

15/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

16/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

17/18
Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

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Dizide kendini tatmin ettiği sahne tepki çekmişti. Hafsanur Sancaktutan o sahne hakkında konuştu

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