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Hafta sonu gerçekten dinlenmek için ne yapmalıyız?

Hafta sonu gerçekten dinleniyor musunuz? Hele izniniz bir gün ise bu sorunun yanıtı çok anlamlı oluyor. Dünyaca ünlü Türk hekimi Prof. Mehmet Öz bu sorunun yanıtını ve neler yapılması gerektiğini anlattı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 09:33
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 09:37
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Hafta sonu gerçekten dinleniyor musunuz?

Hafta sonu gerçekten dinlenmek için ne yapmalıyız?
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Hafta sonu demek rahatlamak, dinlenmek demek diyen Mehmet Öz şunları hatırlattı:

“Kendinizi şımartın ama bu şımartma sizi sağlıklı yaşam tarzınızdan uzaklaştırmasın. Uyku jetlag’ine yakalanmayın: Büyük olasılıkla, cumartesi akşamı kendinizi yatağa atmadan önce alarmınızı Pazar Pazar sabahı çalmaması için kapatıyorsunuz. Ancak, cumartesi günü geç saatlere kadar uyuduğunuzda daha bitkin ve uykusuz hissediyorsunuz. Nasıl ki farklı zaman dilimlerinde yolculuk ettiğinizde vücudunuzun doğal uyku döngüsü bozulur; her zamankinden çok daha fazla uyumak da ‘uyku jetlag’ine yol açabilir. Sanki kıtalararası bir uçuştan yeni dönmüşsünüz hissinden kurtulmak için her gün aynı saatlerde uyanmaya çalışın.”

Pazar günlerinin ikindi şekenlemesinin önemine dikkat çeken Prof. Öz, “20 dakikalık bir şekerleme aşırıya kaçmadan, uykunuzu tamamlamanız için harika bir fırsat. Bu kısa süreli uyku pazartesi sabahı zombi gibi hissetmenizi önleyerek öğleden sonrası için canlanmanızı sağlar.” dedi ve ekledi:

“Uyandığınızda hâlâ yorgun hissediyor olmanız gayet normal. Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayarak yorgunluğunuzla savaşabilirsiniz. Tüm hafta yediklerinizden daha farklı bir şeyler hazırlayarak kendinize ekstra motivasyon sağlayın. Bu şekilde, metabolizmanız canlanacak ve güne daha iyi başlayacaksınız. Potasyum zengini muz ve az yağlı sütle tahıl gevreği, iyi bir başlangıç. Kahvaltı, günün en önemli öğünü. Bu önemli öğünü her gün yemelisiniz.”

Pazar öğleden sonralarına da dikkat çeken Prof. Öz, "Bu günü genellikle tembellik yaparak geçiririz. Boşa geçirdiğiniz bu vakti, hem zihniniz hem de bedeniniz için yararlı olabilecek aktivitelerle değerlendirebilirsiniz” dedi ve şunları söyledi:

“Pazar öğleden sonra, haftalık alışverişinizi yapmak üzere markete gidiyorsunuz. Ancak bilinçsizce reyonları dolaşırken alışveriş sepetinizi sağlıksız ürünlerle dolduruyor olabilirsiniz. Neyse ki daha düşük bütçeyle daha iyi bir alışveriş sepeti hazırlamanın kolay yolları var:
Hafta sonu alışverişiniz yalnızca bütçenize uygun değil aynı zamanda akıllıca yapılmalı. Hafta sonu indirimleri ve kampanyalarıyla haftanın en uygun mutfak alışverişi zamanı pazar akşamı.
Gıda reyonlarını, en uygun fiyatlı ve en sağlıklı olan seçenekleri almak üzere bilinçli bir şekilde dolaşın. Genelde daha yüksek fiyatlı ve kilo aldıran ürünlerin ön raflara konulduğunu unutmayın.
Yanınızda maskeleme bandı getirin ve alışveriş sepetinizi ortadan ikiye bantlayarak, üç bölüme ayırın. Öndeki ilk kısmı meyve ve sebzeler için, arkadaki kısmı temel gıda maddeleri ve konserveler için, yukarıdaki küçük bölümü de atıştırmalıklar için kullanın. Abur cuburlara harcayacağınız paradan tasarruf etmiş ve sağlıklı gıdalar almış olacaksınız.
Ecza dolabınızı elden geçirin: Gerilim tipi baş ağrılarının yüzde 90’ı fazla stresten kaynaklanıyor. İki parmağınızı, kaşların başladığı yerin hemen altındaki burun köprüsüne sağlam şekilde birkaç dakika boyunca bastırın.
Sırt ağrılarında da ısıtma yastığı veya biraz esneme hareketlerinin faydasını göreceksiniz.
Kabızlık giderici ilaçlar yerine diyetinize daha çok lif dahil edin. Lif takviyesi deneyebilir veya daha çok su tüketebilirsiniz. 
Mutfak dolaplarınızı yeniden düzenleyin: Daha küçük çorba veya salata kaselerini önlere ve daha büyük tabakları arka taraflara yerleştirin. Araştırmalar, daha küçük tabaklar kullandığınızda daha az yediğinizi ispatladı.”

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