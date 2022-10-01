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Abant'ta hafta sonu yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 14:53
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Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenler Abant'ta yoğunluk oluşturdu

Abant'ta hafta sonu yoğunluğu
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Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Abant'a, konaklamak ve günübirlik tatil için gelenler yoğunluk oluşturdu.

Göl çevresinde zaman zaman yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları meydana geliyor.

Ziyaretçiler, piknik yaparak, göl çevresinde yürüyerek ve hatıra fotoğrafı çektirerek, sonbaharda sıcak havanın tadını çıkarıyor.

Renkli görüntülerin oluştuğu Abant Gölü Milli Parkı, dronla görüntülendi. (AA)

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