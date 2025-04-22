Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Ankara Valiliği de saat 16:00 itibari ile kentten sağanak yağışın ekili olacağını bildirdi.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu yağmurlu. Sıcaklıklar artmaya devam ediyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da sis var. Diyarbakır, Mardin, Ağrı, Şırnak ve çevresinde toz taşınımı devam ediyor.

İstanbul 20, Ankara yağmurlu 22, İzmir 27, Antalya 23 C.

Doğu Anadolu’ya kuvvetli yağış uyarısı! Erzurum ve Ardahan’da sel tehlikesi

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Bu hafta yurtta bahar yağmurları olacak. İstanbul'a yağmur cumartesi gelecek.

Kurak bir Şubat ayından sonra Mart ayınıda Türkiye kurak geçirdi. Mart ayı yağışı 28.8 mm, normali 61.2 mm, 2024 yılı Mart ayı yağışı 69.5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre %53, geçen yıl mart ayı yağışına göre %59 azalma meydana gelirken, mart ayı yağışları son 35 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

UZMANI TARİH VEREREK UYARDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Çarşamba gününden itibaren yurdun tamamında yağışın etkili olacağını belirtti.

Çelik, yurdun kuzeydoğu bölgelerinde hafta boyunca aralıksız yağış görüleceğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi genelinde yağışların 1 hafta boyunca devam edeceğini ifade etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

Çelik, Ankara'da çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğine, perşembe, cuma ve cumartesi günleri yağış görüleceğine değinerek, "Başkentte en yüksek sıcaklık 20-22 derece civarında seyrediyor ancak salı günü lodosla 26 dereceye kadar çıkacak. Sıcaklıklar Ankara'da mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek." diye konuştu.

İstanbul'da ise perşembe gününden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğine dikkati çeken Çelik, şehirde en yüksek sıcaklıkların hafta boyunca 19 ile 21 derece arasında seyredeceğini dile getirdi.

Çelik, İzmir'de salı akşam saatlerinde yağış geçişi beklendiğini, perşembeden itibaren gök gürültülü sağanak görüleceğini ve sıcaklıkların 1 hafta boyunca 25 derece civarında olacağını kaydetti.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı bulutlu 15

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30