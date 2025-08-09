Hafta sonu planı yapanlara uyarı!

Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Bugünden itibaren hafta sonu da dahil olmak üzere bölgemizde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de havanın parçalı veya az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor, yağış beklemiyoruz" dedi.

"GECE SICAKLIKLARI DA 25 İLA 26 DERECE DOLAYINDA SEYREDECEK"

Sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde 2 ila 3 derece üzerinde seyretmesinin tahmin edildiğini ifade eden Hayati Alkan, "Rüzgarlar, kuzey yönlerden orta kuvvetli ve yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde 2 ila 3 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Kuzeyli rüzgarın etkisiyle sıcaklıklarda biraz düşüş yaşayacağız. 32 ila 34 derece bandında seyredecek. Ağustos ayının ortasına doğru tekrar sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkacağını, 35 ila 36 derece bandında gündüz sıcaklıkları gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Gece sıcaklıkları da 25 derece ve üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki hafta ay ortasından itibaren tekrar sıcaklıkların biraz yükselmesiyle gece sıcaklıkları da 25 ila 26 derece dolayında seyredecek ve sonuç olarak yükselmiş olacak. Bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek" şeklinde konuştu.

Alkan, "Kuvvetli rüzgarların etkisiyle sıcaklıklarda her ne kadar 1-2 derecelik düşüş yaşansa da yine vatandaşlar gündüz saatlerinde özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz" diye konuştu.