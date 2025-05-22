Hafta sonu sıcaklıklar kavuracak! 80 yıl önceki sıcaklık rekoru kırılabilir

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu dar alan yağışlarının görüleceğini, genel olarak ise az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

Yarın Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirten Tekin, cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların süreceğini kaydetti.

Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Özellikle pazar gecesi Trakya kesiminde, kıyı Ege'de, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Pazartesi günü itibarıyla ise bu yağışlı sistem ülkemizin doğu kesimlerine doğru hareket edecek."

Fevzi Burak Tekin, yarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, cumartesi günü Marmara'nın batısı ile Ege Bölgesi'nde, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğini bildirdi. 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki kentte de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti. Tekin, Ankara'da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağını öngördüklerini söyledi.

İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını kaydeden Tekin, hava sıcaklıklarının cuma günü 27, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

İzmir'de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir'de 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz." dedi.

BURSA VE BALIKESİR'DE HAFTA SONUNDA SICAKLIK REKORLARI KIRILABİLİR

Balıkesir ve Bursa'da hafta sonu hava sıcaklıklarının yaz ayları ortalamalarının üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bursa ve Balıkesir'de hafta sonunda sıcaklık rekorları kırılabilir. Balıkesir ve Bursa'da 25 Mayıs pazartesi günü hava sıcaklıklarının her iki kentin de mayıs ayı uzun yıllar ortalaması olan 17,7 derecenin 2,26 katına çıkarak, 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Bursa'da ortalama en yüksek sıcaklığın 16 derece üzerinde, Balıkesir'de ise 14,7 derece üzerinde sıcaklık tahmin ediliyor. 80 YIL ÖNCEKİ SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

Mevsim normallerine göre Bursa'nın haziran ayı en yüksek sıcaklık ortalamasının 28,4, temmuz ayı ortalamasının 30,9 ve ağustos ayı ortalamasının 31,1 derece olması gözönünde bulundurulduğunda kentte pazar günü yaz mevsimini bile geride bırakacak kavurucu sıcaklar etkili olacak. Balıkesir'in ise kayıtlarda haziranda en yüksek sıcaklık ortalaması 30,1, temmuz ve ağustosta ise 32,7 derece olarak geçiyor. Bursa'da 26 Mayıs 1945'te 37 derece olarak ölçülen mayıs ayı en yüksek sıcaklığı, 25 Mayıs'ta yeni bir rekorla geçilebilir. Balıkesir'de ise en yüksek mayıs ayı sıcaklığı 17 Mayıs 2020'de 37,8 olarak ölçüldü.

Meteroloji Genel Müdürlüğünce güneş çarpmasından korunma yöntemleri de anlatıldı. Güneş çarpmasının aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlık olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabilir ya da kalıcı zararlar verebilir. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (yüde 70'in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynar. Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikelidir. Güneş ışınları ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşmaktadır. İnsan sağlığı açısından en etkili ışın ultraviyole ışınlarıdır. Ülkemizde genellikle yaz ayları ve gündüz 11.00-15.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpmasının en sık görüldüğü yerler sıcak ve nemli deniz sahilleridir."

Açıklamada güneş çarpmasının belirtileri de şöyle sıralandı:

"Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir. Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur. Kalp atışları düzensizdir. Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir. Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir."