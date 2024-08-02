Hafta sonunda sinemada en çok izlenen filmler

Düzenleme: Kaynak: Box Office Türkiye
Hafta sonunda sinemada en çok izlenen filmler

Box Office Türkiye, 26-28 Temmuz hafta sonunun en çok izlenen 10 filmi ve seyirci sayılarını derledi.

Geride bıraktığımız 26-28 Temmuz hafta sonunda en çok izlenen 10 film ve seyirci sayıları ortaya çıktı. İşte Box Office Türkiye'nin verileriyle sinema haftası...

Verilere göre; Deadpool & Wolverine, beş günde 441 bin 663 seyirciye ulaşarak Box Office Türkiye hafta sonu listesinin yeni lideri olurken, film, hafta sonunda ise 265 bin 627 seyirciye ulaştı.

ÇILGIN HIRSIZ LİDERLİĞİ DEVRETTİ

Ters Yüz 2 (Inside Out 2), 56 bin 987 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korurken, Çılgın Hırsız 4 (Despicable Me 4), gişe liderliğini bu hafta sonu devretti. Film, 50 bin 385 seyirciyle üçüncü basamağa düştü.

KASIRGALAR 5.SIRADA YER ALDI

Siccin 7 12 bin 368 seyirciyle dördüncü sırada haftayı kapatırken, Kasırgalar (Twisters) ise 3 bin 97 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

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