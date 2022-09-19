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Hayat pahalılığına karşı çözüm: Haftada 4 gün mesai

Britanya'da bir thinktank kuruluşunun yaptığı araştırma, aynı ücretle haftada 4 gün mesai, hayat pahalılığı krizine karşı önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:50
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Haftada 4 gün mesai hayat pahalılığına karşı çözüm olarak öne çıkıyor

Hayat pahalılığına karşı çözüm: Haftada 4 gün mesai
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Gerçek Gündem'in The Guardian’dan aktardığı habere göre, dört haftalık mesai sisteminde, iki yaşından küçük çocuğu olan bir kişinin yılda ortalama 1140 Pound çocuk bakımı, 340 Pound ulaşım tasarrufu edebileceği belirtildi.

Britanya’da kampanyacılar ve ekonomistler şu ana kadar haftalık dört gün mesainin ruh sağlığı, verimlilik gibi açılardan etkilerine odaklanmışken düşünce kuruluşu Autonomy, kişilerin hayat pahalılığı krizine karşı da doğru bir politika olabileceğini savunuyor.

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