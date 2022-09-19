Hayat pahalılığına karşı çözüm: Haftada 4 gün mesai

Gerçek Gündem'in The Guardian’dan aktardığı habere göre, dört haftalık mesai sisteminde, iki yaşından küçük çocuğu olan bir kişinin yılda ortalama 1140 Pound çocuk bakımı, 340 Pound ulaşım tasarrufu edebileceği belirtildi.

Britanya’da kampanyacılar ve ekonomistler şu ana kadar haftalık dört gün mesainin ruh sağlığı, verimlilik gibi açılardan etkilerine odaklanmışken düşünce kuruluşu Autonomy, kişilerin hayat pahalılığı krizine karşı da doğru bir politika olabileceğini savunuyor.