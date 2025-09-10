Haftada 4 gün mesai için tarih ortaya çıktı: Önce pilot bölgede uygulanacak

2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), programı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Programda çalışma hayatına dair önemli bir değişime dair sinyaller verildi.

Programda "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bu ifade, haftada 4 gün mesai uygulamasının gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı. Çalışmanın 2026'yakadar tamamlanması ve ilk etapta belirli kurum ve kuruluşlarda denenmesi planlanıyor.

Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda hem kamuya hem de özel sektöre yaygınlaştırılması hedefleniyor. Programın amacı, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruması, verimliliğin artırılması ve motivasyonun yükseltilmesi olarak gösteriliyor.

DÜNYADA ÇOK YERDE 4 GÜN ÇALIŞMA BAŞLADI

Dünyada da kısa çalışma mesaisi giderek yaygınlaşıyor. Polonya, 1 Temmuz 2025 itibarıyla haftada dört gün 32 saat veya beş gün 35 saatlik yeni bir modeline geçti.

İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya’da farklı çeşitlerde daha kısa mesai haftaları denendi. Almanya’da 45 şirket 2024'te dört günlük çalışma sistemine geçti. İngiltere’de ise 2023’te yapılan pilot uygulamada, dört gün mesainin çalışan memnuniyetini yükselttiği, verimlilikte ise kayda değer bir düşüş yaşanmadığı ortaya çıktı.