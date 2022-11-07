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  • Bakan Soylu haftada 5 gün uyuşturucu satıcısı yakalandığını açıkladı. Şimdi herkes soruyor: Bu uyuşturucu bolluğu nerede

Bakan Soylu haftada 5 gün uyuşturucu satıcısı yakalandığını açıkladı. Şimdi herkes soruyor: Bu uyuşturucu bolluğu nereden geliyor

Uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele etmeye ant içtiklerini ifade eden Bakan Soylu, "Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz." dedi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:37
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Haftada 5 gün uyuşturucu satıcısı yakalanıyor. Şimdi herkes soruyor: Bu uyuşturucu bolluğu nereden geliyor

Bakan Soylu haftada 5 gün uyuşturucu satıcısı yakalandığını açıkladı. Şimdi herkes soruyor: Bu uyuşturucu bolluğu nereden geliyor
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğündeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, kentte Kökünü Kurutma Operasyonu'nun ilkini geçen eylül ayında düzenlediklerini söyledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yeni bir operasyon düzenlediklerini belirten Soylu, "1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı, 15 narkotik köpeğinin, 1 helikopter, 3 insansız hava aracının katıldığı bir operasyon daha bu sabah itibarıyla saat 05.30'da başladı. 70 adrese hedeflenildi. Yaklaşık 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Şu saat itibarıyla 95'i gözaltına alındı, operasyonlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'ya son 1,5 ay içerisinde ikinci gelişi olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bin defa gelmemiz icap ederse bin defa geleceğiz ve bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa'da uyuşturucu serbest, kullanımı da serbest, şırıngası da serbest ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül etmeyiz, müsamaha gösteremeyiz. Hedefimiz sınırlarımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır, bunu temin etmektir.

HAFTADA 5 BİN SATICI GÖZALTINA ALIYORUZ

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız büyük bir gayret gösteriyor. Daha dün Diyarbakır'da 1900 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnancımız var, irademiz var, kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz, yerine getirmeye de hep birlikte devam edeceğiz."

Bakan Soylu, uyuşturucunun kökünü kazıyana kadar mücadele etmeye ant içtiklerini ifade etti.

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Oğuzhan
7.11.2022 16:21
Süslü sülö sonuç , başlar nerede ülkeye nasıl giriyor , tabi senin oğlun yeğenin erdoğanın büyük oğlu bu işin başı o yüzden satıcıdan başkasına ulaşamıyorsunuz ucu size geleçek.  
 
Ayıp
7.11.2022 16:14
E Kılıçdaroğlu haklı o zaman! İstifa et, pardon affını iste sülüman!  
 
aeg
7.11.2022 16:13
Neymiş bay bakan,bay kemal haklı çıktı.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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