Haftalık burç yorumları (07.12.2025)

KOÇ

Dost burcunuz Yay'dan oldukça güçlü ve güzel açılar alıyorsunuz. Her tür düşüncenizi rahatlıkla ifade edebileceğiniz bir zaman dilimidir. Her zamankinden daha objektif bir bakış açısı içinde kendinizi anlatabilir ve yanlışlarınızı da tarafsız olarak eleştirebilirsiniz. Yakın çevrenizden ve ilişkide olduğunuz herkesten haber alırsınız. Daha hızlı, pozitif ve zekanız önde olarak birçok kişi ile iletişim içinde olursunuz. Kendinize dair plan ve projelerinizi tüm çevrenize kolaylıkla aktarabilirsiniz. Almanız gereken bir karar var ise bunu bu hafta yapmak faydalı olacaktır. Önemli konuşmalar ve imza atmak için oldukça uygun bir süreçtir. Kardeşinizin aylardır başını ağrıtan bir sorun da bu hafta sizin el atmanızla ortadan kalkar. Karşı cins ilişkileri de ön plana çıkar. Sevgi ve erotizmi bir arada yaşamak istersiniz.