Haftalık burç yorumları (07.12.2025)

Haftalık burç yorumları (07.12.2025)

Para bekleyen 'Yay'lara, aşk isteyen 'Akrep'lere müjde! İşte haftalık burç yorumları...

Demet Hoşman
Son Güncelleme:
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 1

KOÇ

Dost burcunuz Yay'dan oldukça güçlü ve güzel açılar alıyorsunuz. Her tür düşüncenizi rahatlıkla ifade edebileceğiniz bir zaman dilimidir. Her zamankinden daha objektif bir bakış açısı içinde kendinizi anlatabilir ve yanlışlarınızı da tarafsız olarak eleştirebilirsiniz. Yakın çevrenizden ve ilişkide olduğunuz herkesten haber alırsınız. Daha hızlı, pozitif ve zekanız önde olarak birçok kişi ile iletişim içinde olursunuz. Kendinize dair plan ve projelerinizi tüm çevrenize kolaylıkla aktarabilirsiniz. Almanız gereken bir karar var ise bunu bu hafta yapmak faydalı olacaktır. Önemli konuşmalar ve imza atmak için oldukça uygun bir süreçtir. Kardeşinizin aylardır başını ağrıtan bir sorun da bu hafta sizin el atmanızla ortadan kalkar. Karşı cins ilişkileri de ön plana çıkar. Sevgi ve erotizmi bir arada yaşamak istersiniz.

1 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 2

BOĞA

Transit Uranüs burcunuzda son turunu tamamlamaya çalışıyor. Bu hafta hem yengeç hem de balık burcundaki gezegenlerle olumlu kontaklar kuracak. İletişim öne çıkar, zekânız daha kıvrak bir haldedir. Siz kendinizde ki farklılığı fark etmeseniz de birçok insanın dikkatini bu süreçte zekâ ve konuşma anlamında çekebilirsiniz. Duygusal ve ruhsal açıdan güçlü olursunuz. Şefkat ve dostluğunuz artar. Girişimde bulunduğunuz her işi başarı ile sonuçlandıran direnç ve güce sahip olursunuz. Sosyal aktiviteler ve eğlenceye düşkünlük görülmek ile beraber hiçbir işinizi ihmal etmezsiniz. Romantizm ve tutkularda bir hayli öne çıkar. Çekiciliğinizi de kullanarak istediğiniz kişileri kolaylıkla etkileyebilirsiniz. Mesleki konularda eksikliklerinizin farkına vararak kariyeriniz ile ilgili geçmiş yıllardan gelen yaralarınızı sarmaya çalışırsınız.

2 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 3

İKİZLER

Güneş ve Venüs gezegeninden aldığınız zıt açı nedeni ile egonuz çok fazla öne çıkar sevdiğiniz kişilere dahi haksızlık yaptırabilecek kadar hırs verir. Etrafınıza karşı sorular sorar, gereksiz araştırmalara girer, kendinizce bazı testlere tabi tutar fakat aldığınız cevaplardan hoşlanmazsınız. Borsa, spekülasyon, kumar veya benzeri risk içeren konular yüzünden para kaybetme gibi durumlara karşı da oldukça dikkatli olmanız gerekir. Dalgınlığınız artabilir, düşünceler dağılır ve konsantre olamazsınız. Nasıl konuşacağınızı, nasıl davranacağınızı bilemezsiniz. Var olan arkadaşlıklarınız da hiç olmayacak bir fikir ya da söz yüzünden büyük tartışmalara yol açıp arkadaşlarınız ile ilişkinizi askıya aldırabilir ya da tamamen bitirebilir. İçinizdeki sert enerji döner dolaşır ve aslında size geri döner.

3 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 4

YENGEÇ

Bu hafta burcunuzda ki Ay ve Jüpiter gezegenine Satürn de Balık burcundan destek verecek. Huzura yönelme, hobiler, sevdiğiniz kişilerle bir araya gelip güzel vakit geçirme zamanıdır. Sanatsal yerler, konular, müzeler, galeriler, konserler bu etkiyi aldığınız sürece gitmekten oldukça hoşnut olacağınız başlıca yerlerdir. Kadınlarla ilgili konular oldukça yolunda gider. Kadınlarla iletişim, haberleşme artar. Başarma hırsınız, heyecanınız ve şevkiniz o kadar çok artar ki tüm konuşmalarınıza yansıyarak insanlara sözlerinizi kolaylıkla dinletirsiniz. Zorlandığınız bir konuda kan bağınız olan birinden müjdeli haberler alır ve havalara uçabilirsiniz. Sorunlarınızı tek tek ele alırsınız ama aceleden uzak durarak çözüme ulaştırmaya çalışırsınız. Aceleciliğin geçmişte yarattığı sorunlarınızı unutmadınız.

4 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 5

ASLAN

Transit Ay bu hafta burcunuzdan geçiş yapacak. Yardım amaçlı toplantılar, geziler ve partiler gündeme gelebilir. Kermesler, hasta ve zor durumda olan insanlarla ilgili bir şeyler yapma isteğiniz yoğunlaşarak bu tip guruplarla birlikte hareket etmek istersiniz. Şefkat ve dostluğunuz artar. Uzlaşma zamanıdır. Haksızlığa uğrayanın, kayıpları olanın yanında olur onların sesi olursunuz. Partnerinize karşı ona önem veren ve her istediğini yerine getiren yapınızla ilişkinizi oldukça mükemmel bir hale sokabilirsiniz. Hayatın güzelliklerini sever ve yaşamınızda güzel şeylerin olmasına özen gösterirsiniz. Bedensel ve ruhsal açıdan güçlü olur ve bu gücünüzü maddi, manevi her anlamda olumlu kullanırsınız. Resmi bir konuda yaşanan belirsizliklerde ortadan kalkar, yeni yollar bularak çözüme ulaşmaya çalışırsınız.

5 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 6

BAŞAK

Güneş ve Venüs gezegeninden kare açı alıyorsunuz. Sizden üstteki kişilerle sorun yaşama olasılığı artar eğer çocuklarınız varsa onların eğitimle alakalı sorunları yüzünden eğitimcilerine kusur bulur ve sert kavgalar edebilirsiniz. Doğru düşünebilseniz öfkelenmek için sebepler yoktur ama tarafsız gözle hiçbir olaya bakamayacağınız için sürekli olarak kendinizi ve çocuklarınızı haklı görürsünüz. Kendiniz ve yakınlarınızla alakalı başarı isteği bir hırs kasırgası olarak öne çıktığından elde ettiğiniz her şeyi de az bulursunuz. Öfke, hırslar ve doğru düşünememeniz yüzünden birçok önemli işinizi bu süreçte ihmal edebilirsiniz. Biraz dinlenmeniz, hobilerinize yönelmeniz birkaç sevdiğiniz kişi ile bir araya gelmeniz gerginliğinizi azaltabilir. Öfkenizi kontrol altına almanız olumsuz giden konuların lehinize dönmesine fayda sağlar.

6 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 7

AKREP

Merkür gezegeni burcunuzda misafirliğine devam ediyor. Aklınız çok iyi çalışır, sis perdesinin arkasında olan biteni de oldukça net görürsünüz. Ayrıca bu süreçte yeni aşk teklifleri, sevgiye dair olumlu yenilikler meydana gelebilir. Beğenilen kişiye duygularını açmak diğer zamanlara göre daha kolaydır. Aşk, romantizm, ilişkiler, hayata dair hoşunuza giden her konu ile yakından ilgilenmeye başlar ve yaptığınız her işi büyük bir istek ve mutluluk ile yerine getirirsiniz. Planlama, karar verme, imza atma, ortaklık yapma veya başlama için oldukça uygun bir süreçtir. Yoğun haberleşme zamanıdır. Guruplarla ve arkadaşlarınızla yapılan aktiviteler için de olumlu fırsatlar doğar. Yaratıcı enerjinizi hem duygusal hem de maddi konularda kullanırsınız. Sevgiyi ve maddi hayalleri hayatınıza çekmek için hareket zamanıdır.

7 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 8

YAY

Güneş ve Venüs gezegeninin burcunuzda ilerlemesi ile hareketli ve güzel bir süreç sizi bekliyor. Bilgi ve birikiminizi önemli organizasyonlar için kullanabilirsiniz. İşinizi geliştirmek için faydalı yolları kolaylıkla bulabilirsiniz. Özellikle satış işlerinde verimli ilişkiler kurabilir, iş yaptığınız kişileri kolaylıkla etkileyebilirsiniz. Satmak istediklerinizi pazarlamak için bundan daha uygun bir süreç yoktur. Basit fikirleriniz bile geniş ufuklara doğru yol açmanıza neden olabilir. Yabancı ülkeler, yurtdışı bağlantılı iş görüşmeleri gündeme gelebilir. Eğitim ve bilgi alma kapasiteniz çok yüksek olduğundan yarım kalan eğitiminize devam etme kararı alarak bazı başvurularda bulunabilirsiniz. İletişim ve becerileriniz en yüksek seviyesine ulaşır. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız ile hızlı gelişmeler olabilir.

8 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 9

OĞLAK

Bu hafta hem Balık hem de Boğa burcundan olumlu finansal değişiklikler yapmak için radikal kararlar alabilirsiniz. Uzun zamandır yapmak istediğiniz projelerinize destek kolaylıkla gelebilir. Bütçe hesapları ve maddi sorunlara çözüm diğer zamanlara göre daha kolaydır. Psikolojik ve ruhsal olaylara ilgi artar, iç dünyanızın derinliklerine inerek kendinizi keşfedebilirsiniz. Farklı bir enerji ruhunuzda dolaşıyordur ve mistik olaylara da eğilir hatta gizli kalmış özel yeteneklerinizi de ortaya çıkarabilirsiniz. Sizden istenen hiçbir yardımı geri çevirmez, muhtaç insanlara yardım etmenin, ellerinden tutmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşarsınız. İçiniz sevgi ile doludur ve sevgiyi kazanmak adına karşılıksız her tür yardım ve desteği tüm insanlara vermeye çalışırsınız. Maddi anlamda yardım ettikçe çoğalma şeklinde birçok yeni fırsat çıkarak bol kazanca sebep olur.

9 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 10

KOVA

Yay burcundaki Venüs, Mars ve Güneş sizi destekliyor. Maddi konularda oldukça verimli bir dönem. Ayrıca miras veya hisseli mallarınızla alakalı konular da gündeme gelebilir. Ruhani ve duygusal boyutta ise üzerinizde oldukça bir etkiye sahip olabilecek biri ile tanışabilirsiniz. İnsanlara sevgiyle yaklaşır ve onlardan da aynı karşılığı alırsınız. Tüm ilişkiler sıcak şekilde gelişir, sosyal organizasyonlar, para ve kişisel sorunlarınızla alakalı yeni çözümler bulmak, sabır sayesinde oluşacak fikirlerinizi hayata geçirmek için oldukça güzel bir süreçtir. Başka insanların duygularına karşı aşırı saygılı olup onlardan da aynı saygıyı görürsünüz. Sezgileriniz ve hayal gücünüz ortaya çıkar, güçlü enerjinizi hem işinizde hem sevgi de kullanabilirsiniz. Kendinizin ve başkalarının bilinçaltını kolaylıkla çözebilir sevgi ile davrandığınız için insanların sempatisini kolaylıkla kazanabilirsiniz.

10 11
Haftalık burç yorumları (07.12.2025) - Resim: 11

BALIK

Güneş ve Venüs gezegeni burcunuza olumsuz açı yapıyor. Bu açı sizi yalnızlığa ve öncelikle kendinizi çözmeye itebilir. Artan yalnızlık eğiliminiz ile yoga, meditasyon ve dualara yönelirsiniz. İyi niyetli davranışlar içinde olmanız yüzünden hayata dair önemli konuları atlayabilirsiniz. Sizi rahatsız eden bazı duygularınızla da yüzleşmek yerine reddetmeye çalışırsınız. Maddi dünyadan uzaklaşmak ister yüzünüzü sevgiye dönmeye çalışırsınız. Yoğun bir ilgi ve sevgi isterken maddi boyutta kazık yeme ve kandırılma tehlikesine karşı gözünüz açık olmalıdır. Kötü niyetli kişiler kendilerini mağdur göstererek sizden faydalanmaya kalkabilirler. Maddi anlamda dikkatli olunması gereken bu süreçte iyimserlik ve ihmalden kaynaklanan kayıplar yaşanabilir. İmkanınız varsa bu süreçte kısa bir tatil size iyi gelecektir.

11 11
