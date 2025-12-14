İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık)

KOÇ
Yay burcundaki Yeniay ve Yay Stelyumu hayat yönünüzü değiştirebilecek başlangıçları simgeler. Uzak yolculuklar, Yeni eğitimler, hukuki haberler gündemde olacak. Hayat amaçlarınızda pozitif değişimler olurken ufkunuzu genişletmek amaçlı adımlar atacaksınız. Ruhunuzu rahatsız eden her tür durumdan ve kişiden kurtulmak isteyeceksiniz. Yeni insanlarla tanışma ve yolculuklar kendinizi iyi hissetmenize sebep olacak. Kendinizi doğru ve filtresiz ifade edecek sözlerinizin yanlış anlaşılmasından korkmayacaksınız. Sürekli hareket halinde ve aşırı meşgul olacaksınız. Tüm gün koştursanız dahi yorgun hissetmeyecek uzun zaman sonra kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz. Yurt dışı bağlantılar ve Hukuksal konular da alacağınız müjdeli haberler adeta kader kapılarının yeniden açılmasına sebep olacak.