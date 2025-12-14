İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık)

BOĞA

Yay burcu Stelyumu ve Yeniay sizin için birçok konuda oldukça dönüştürücü güçlü bir etkiye sahiptir. Aniden oluşan sıkıntılı bir durum ve ya bir kriz yaşayabilirsiniz ama bu durum birkaç saat içinde sizin için yeni başlangıç ve dönüşümlerin kapısını aralayacak. Borç, kredi, vergi, nafaka ve miras paylaşım konularında sorunlar varsa önce sıkılacağınız bir haber alırsınız bu haber sizi hızlı bir şekilde hareket etmeye, sorunu ortadan kaldırmanız için önemli görüşmelere sebep olabilir ve problemleri kısa vadede halledebilirsiniz. Krizleri aşarak gelişirsiniz. Sezgileriniz de bu süreçte en üst seviyede çalışır ve adeta insanların yüzlerine bakarak ne düşündüklerini okursunuz. Hafta boyu rüyalarınızı not etmeye çalışın çünkü geleceğinizle alakalı yol gösteren, mesaj veren rüyalar görebilirsiniz.