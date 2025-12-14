Yeniçağ Gazetesi
14 Aralık 2025 Pazar
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık)

İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık)

Bu hafta çok güçlü bir Yeniay gerçekleşecek. Yay burcundaki güçlü gezegen geçişleri Yay ve yükselen Yaylara yeni başlangıç ve fırsatlar getirirken Akrep burcu ve Yükselen Akrepler için Müthiş maddi fırsat kapılarını açacak. İşte haftalık burç yorumları...

Demet Hoşman
Son Güncelleme:
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 1

KOÇ

Yay burcundaki Yeniay ve Yay Stelyumu hayat yönünüzü değiştirebilecek başlangıçları simgeler. Uzak yolculuklar, Yeni eğitimler, hukuki haberler gündemde olacak. Hayat amaçlarınızda pozitif değişimler olurken ufkunuzu genişletmek amaçlı adımlar atacaksınız. Ruhunuzu rahatsız eden her tür durumdan ve kişiden kurtulmak isteyeceksiniz. Yeni insanlarla tanışma ve yolculuklar kendinizi iyi hissetmenize sebep olacak. Kendinizi doğru ve filtresiz ifade edecek sözlerinizin yanlış anlaşılmasından korkmayacaksınız. Sürekli hareket halinde ve aşırı meşgul olacaksınız. Tüm gün koştursanız dahi yorgun hissetmeyecek uzun zaman sonra kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz. Yurt dışı bağlantılar ve Hukuksal konular da alacağınız müjdeli haberler adeta kader kapılarının yeniden açılmasına sebep olacak.

1 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 2

BOĞA

Yay burcu Stelyumu ve Yeniay sizin için birçok konuda oldukça dönüştürücü güçlü bir etkiye sahiptir. Aniden oluşan sıkıntılı bir durum ve ya bir kriz yaşayabilirsiniz ama bu durum birkaç saat içinde sizin için yeni başlangıç ve dönüşümlerin kapısını aralayacak. Borç, kredi, vergi, nafaka ve miras paylaşım konularında sorunlar varsa önce sıkılacağınız bir haber alırsınız bu haber sizi hızlı bir şekilde hareket etmeye, sorunu ortadan kaldırmanız için önemli görüşmelere sebep olabilir ve problemleri kısa vadede halledebilirsiniz. Krizleri aşarak gelişirsiniz. Sezgileriniz de bu süreçte en üst seviyede çalışır ve adeta insanların yüzlerine bakarak ne düşündüklerini okursunuz. Hafta boyu rüyalarınızı not etmeye çalışın çünkü geleceğinizle alakalı yol gösteren, mesaj veren rüyalar görebilirsiniz.

2 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 3

İKİZLER

Yay burcunda gerçekleşen Yeniay ve Yay burcu stelyumu ile odak noktanız özel ilişkiniz olur. Birlikteliğinizin daha anlamlı hale gelmesi ve sorunlarınızı ortadan kaldırmanız için karşılıklı olarak kendinizi daha iyi ifade etmek gerektiğinin bilincinde olursunuz. İlişkiler, evlilikler ve ortaklık konularını öne çıkaran ve aktif hale gelen Yay transiti, bu konularda olası bütün sorunlarınızın ortaya dökülmesine ve yaraların sarılmasına sebep olur. Bu süreçte karşıt görüşlere ılımlı yaklaşımlar sergilersiniz. Eşinizi, ortağınızı dinler, kendinizi onların gözünden görmeye çalışırsınız. Eşe karşı daha fedakâr, duygusal ve merhametli davranır eşinizin hayatında ki herhangi bir olumsuzluğu çözmek adına büyük bir özveri ile uğraşırsınız. Eskiye oranla oldukça hoş görülü ve merhametli olduğunuz bir zaman dilimidir.

3 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 4

YENGEÇ

Sağlık konularını gündeme getiren Yay burcu Yeniayı tüm sağlık sorunlarınızın ortadan kalkması için büyük bir direnç ve dayanıklılık verir. En basitinden en zoruna kadar tüm sağlık sorunlarınızda toparlanarak yeniden hastalıklara karşı gardınızı alır ve savaşmaya başlarsınız. En zorlu sağlık sorununuzda dahi yeni tedavi yolları oldukça umut vericidir. Çalışma hayatınızda da etkisini gösteren gezegen stelyumu iş hayatınızda ki olumsuzlukları ve eksikleri gidermeniz için karıncalar gibi çalışır, gelecek planlarınızı yaparsınız. Daha önce gözünüzden kaçan dikkate almadığınız her şeye daha fazla önem vererek sistemli bir çalışmanın içine girersiniz. Yaşam amaçlarınızın daha net olarak farkına varırsınız. Bulunduğunuz ortamları ve size zarar veren insanları hayatınızdan hızla çıkarmaya çalışırsınız.

4 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 5

ASLAN

Dost burcunuz Yay’ da gerçekleşen güçlü Yeniay evlilik, flört ve maddi konularda yaşadığınız sorunları masaya yatırmanıza ve hızla ortadan kaldırmanıza fayda sağlar. Sosyalliğiniz artar çok fazla insanla yeni tanışmalar yaşanır. Basit bir konuyu dahi büyük bir incelikle ele alır ve yaratıcılıkla sonuçlandırırsınız. Olaylara bakış açınız daha fazla empati kurarak oluşacaktır. Herkesi daha fazla dinleyecek ve içlerindeki sevgiyi dışarı çıkarmaya uğraşacaksınız. Aşk ve evlilik hayatınızda güzel gelişmeler gündeme gelir. Ayrıca bu süreçte evlat sahibi olmak isteyenler için gezegenler güçlü destekler verir. Elinizdeki tüm olanakları en iyi şekilde kullanırsınız. Aşırı enerjik, canlı, olaylara pozitif tarafından bakan, başkalarını korkutan bir sorunla karşılaşsanız dahi kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan korkusuzca sorunların üzerine giderek ortadan kaldırırsınız.

5 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 6

BAŞAK

Yay burcu Yeniayı etkisi ile hayallerinize odaklanırsınız. Mantığınız da önde olarak bugüne kadar yapmak isteyip de engellendiğiniz birtakım öncelikleriniz yüzünden vazgeçtiğiniz isteklerinizi büyük çabalar içinde gerçekleştirme uğraşına girersiniz. Fiziksel ve ruhsal olarak hiç olmadığınız kadar güçlü olursunuz. Size benzeyen örnek aldığınız insanlar ile bir bütün içinde büyümeye odaklanırsınız. Ahlaki dürtülerinizi pozitif bir şekilde yaşar, ruhunuzu rahatsız eden yaşam tarzınız varsa hızla uzaklaşmaya ve arınmaya başlarsınız. Yaşam arzularınıza ulaşmakta mantıklı davranışlar sergileyerek büyük bir sabırla hedeflerinizi elde edersiniz. Geçmişten gelen halledilmemiş sorunlar ve sıkıntılar bu süreçte kolaylıkla çözülür. Yaşam sınavını başarı ile geçersiniz. Sizi daha önce zorlayıp sıkan konular adeta sizi ödüllendirerek çözüme ulaşır.

6 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 7

TERAZİ

Yay burcu stelyumu ile hareketli ve oldukça güzel geçecek bir haftayı müjdeliyor.
Yeni eğitimler, Kardeş, kuzen ilişkileri, sosyal medya, ticaret konuları ve kısa
yolculuklar gündemde olacak. Dürüst bir şekilde kendinizi ifade edebilecek yanlış
anlaşılma olasılıklarını tatlı dilinizle ortadan kaldıracaksınız. Siz konuşacaksınız ve
etrafınızdaki kişilerde sizi dinlemekten hoşlanarak sözlerinizi ciddiye alacaklar.
Sözlerinizin ciddiye alındığını görmeniz kalbinizi açmaya ve duygusal rahatlamaya
fayda sağlayacak. Küçük meselelere kafayı takmayacak, depresyon uzak büyük
resme odaklanacaksınız. Uzun zamandır beğendiğiniz ama yaklaşmaktan
çekindiğiniz birine mesaj atabilir, telefon açabilir ve yakınlaşabilirsiniz. Kardeş ve
kuzenlerle daha sık bir araya gelebilir ve hoş anlar geçirebilirsiniz.

7 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 8

AKREP

Değer verdiğiniz maddi konulara olan ilginiz artar ve yeni projelere odaklanırsınız. Gurup çalışmalarına da özen gösterir, iş arkadaşlarınızla birlik ve uyum içinde olabilirseniz daha fazla başarı elde edeceğinizi düşünürsünüz. Aileden veya başka bir kadın iş anlamında kendinizi göstermeniz için önünüzde yeni kapılar açılmasına fayda sağlar. Yapıcı ve güçlü bir enerji sayesinde her tür işinizi ve ilişkinizi kolaylıkla yoluna sokma fırsatları sağlarsınız. En basit bir konuyu dahi en derinine kadar araştırma isteğiniz yoğun olacağından ele aldığınız tüm zor işlerde verim ve başarı sağlarsınız. İnsanlarda güven uyandırır, kendinizin ve başkalarının hayat tecrübelerini göz ardı etmeyerek birçok girişimde olumlu olarak kullanırsınız. Bu süreçte düşünülmeyen yerlerden büyük para girişleri görülür.

8 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 9

YAY

Burcunuzda gerçekleşen Yeni ay ve Stelyum kişisel gelişmenize odaklanacağınız bir süreci başlatacak. Geçen bir yılı ve aslında tüm hayatınızı sorgulayacaksınız. Ama bu sert bir sorgulama olmayacak. Kendinizi daha yakından tanıyacak vehatalarınızı ortadan kaldırmak için olumlu adımlar atacaksınız. Zaaflarınızı ve hatalarınızı kabullenmeniz sahip olduğunuz bastırılmış yeteneklerinizi ortaya çıkarmanıza fayda sağlayacak. Hatalarınız için üzülmeyi bırakacak ve kabul edip öncelikle kendinizi affedeceksiniz. Olumsuz yönlerini görmezden gelen kişiler her durumdan şüphe duyduğu için olumlu birçok olayı ve iyi insanları hayatına çekemez. Bu bilinç de davranmanız adeta hayatınızı aydınlatacak. Yaratıcı bir şekilde kendinizi ifade edecek ve her şeyden önce kendinizi sevmeyi öğreneceksiniz.

9 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 10

OĞLAK

Yay burcu stelyumu ve Yeniay bilinçaltınıza dönmek istemenize, kendinizi çözmeye çalışmaya, takıntılarınızın ne olduğunu bulup ortadan kaldırmaya çalıştığınız bir süreci başlatacaktır. Duygularınızı daha aza indirip mantığınızı öne çıkararak birtakım korkularınızdan sıyrılmanız olasıdır. Bu süreçte bazı gizli düşmanlarınızın başrolde olduğunu bilmeli ve önlem almalısınız. Açığınızı arayan kişilerin eline geçecek kozu vermemeli ağzınızı sıkı tutmalısınız. Yaklaşık olarak bir yıl önce canınızı sıkan konuları hatırlayın şimdi çözüme kavuşturmanız için yeniden gündeme geleceklerdir. Hata yapmamak ve sorunu tamamen ortadan kaldırmanız için her şeyden önce sağduyulu ve mantık içinde davranmanız gerekiyor. Eğer sorunlarınızın üstüne gitmezseniz birkaç ay sonra yeniden gündeme gelecektir.

10 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 11

KOVA

Yay burcu stelyumu ve Yeniay kişiliğinizin yaratıcı özelliklerini ve aniden oluşan yeni fikirlerinizi etrafınıza yaymak için gerekli canlılığa sahip olmanıza fayda sağlar. Tüm hafta birçok işi aynı anda yapıp yorgunluk hissetmezsiniz. Var olan sağlık sorunlarınızda iyileşmeniz için fırsatlar kendiliğinden doğar. Sizden üst de olan herkes ile özellikle iş ilişkileri ödüllendirici şekilde gelişir. Mütevazı davranışlarınız ile insanların gönlünü alır, saygı ve itibar görürsünüz. Kişiliğinizin ego tarafı ile duygusal yönünüz ve mantığınız arasında uyumlu bir denge kurularak uzlaşıcı tavırlar sergilersiniz. Çevrenizdeki kadınlar, aile bireyleriniz ve varsa çocuklarınız ile iyi ilişkiler içinde olur, karşılıklı yardım ve dayanışmayı kolaylıkla sağlarsınız. Kadınlardan beklenen haberler varsa bu süreçte aldığınız haberler ile oldukça sevinebilirsiniz.

11 12
İşte haftalık burç yorumları (14-20 Aralık) - Resim: 12

BALIK

Yay burcundaki Yeniay ve Yay Stelyumu sizi biraz sinirli yapabilir özellikle de aile fertleri ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Kendinize hakim olabilirseniz aslında YayStelyumu önemli başlangıçlar getirebilir. Hayat hedeflerinizi yeniden belirleyebilir ve çevrenizden aldığınız eleştirileri kişiselleştirmeden değerlendirebilirseniz karakterinizde de olumlu değişimler söz konusu olabilir. Duygusallığınızın azaldığı ve kariyerinize odaklandığınız bu süreçte size fırsat kapılarını açacak önemli mevkide olan bir erkek ile tanışabilirsiniz. Tesadüf gibi görünen bu tanışma aslında tevafuktur ve gelecekteki başarılarınız için size şans kapılarının açılmasını sağlayacaktır. İş konularındaki başvurularınızı bu hafta yapmaya çalışın resmi başvuru ve her türlü iş başlangıçları olumlu gidecektir.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
