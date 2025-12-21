Haftalık burç yorumları (21-27 Aralık)

İKİZLER

Aile bireylerinizden biri ile alakalı geçmişten gelen sorunlar yeniden gündeme gelir fakat bu kez yüzleşme yoluna gidilerek halledilir. Annelik ve babalık yapma içgüdüsü fazlalaşır, kendi çocuklarınız dışında başka birinin çocuğu ile de yakından ilgilenirsiniz. Çocuğu olmayan ve bu konuda muzdarip kişiler mucizevi bir şekilde uygun tedavi yolları bulabilir. Evlilik ve ilişkiler konusunda da özellikle duygusal boyuttaki tüm sorunlar pozitif bir şekilde halledilir ve çözüme ulaştırılır. Bu süreçte sizi zorlayan tüm sorunları tek başınıza çözüme ulaştırmak istersiniz. Eğitim hayatınız, kardeş ve komşularla olan ilişkileriniz ve bu tip konulardaki eksiklikler, hatalar, gün yüzü gibi ortaya çıkar siz de mantığınızı kullanarak mutlak çözüme ulaştırırsınız. Sizi sıkan, üzen herhangi bir konu da kendinizi daha rahat ifade edersiniz.