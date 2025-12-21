Haftalık burç yorumları (21-27 Aralık)

KOÇ
Kare burcunuzda gerçekleşen Güneş, Mars kavuşumu bir yandan aşırı hareketliliğe bir yandan enerjinizin boşalmış gibi olmasına sebep olabilir. Aşırı sinirlilik, kavga, tartışma, sağlık sorunları ve küçük kazalara yatkınlık yaratır. Sağlık olarak tansiyon, baş ağrısı, migren ve diş sorunları yaşayabilirsiniz. Mesleki anlamda aksilikler, yapmak istediklerinin yarım kalması, istenilen hedeflerin engellenmesi otorite ile sorun, sabrın ve dayanıklılığın azaldığı bu süreçte gücü elde tutulma çabası ile hatalı kararlar ve ters düşmeler yaşanır. Karşınıza çıkan herkes ve her olay adeta bir stres kaynağıdır. Kendinizi sağlıksız, huzursuz ve birçok konuda dengesiz hissedersiniz. Geçmişten gelen birçok korkunuz ve takıntılarınız su yüzüne çıkarak işlerinizi halletmenizi engeller, başkaları ile olan ilişkilerinizi zora sokarak moralsiz ve bitkin bir ruh hali içinde olursunuz.