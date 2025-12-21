Yeniçağ Gazetesi
21 Aralık 2025 Pazar
İstanbul
Haftalık burç yorumları (21-27 Aralık)

Haftalık burç yorumları (21-27 Aralık)

Oğlak, Koç, Terazi ve Yengeçleri bir hayli sinirli hale getirebilir. Ayrıca bu burçlar ve bu burçlarda gezegeni olanların diş, diş eti ve kemikleri ile alakalı sağlık sorunları zorlayıcı olabilir. Boğa, Balık, Akrep ve Başaklar ise bu enerjiden faydalar görecek.

KOÇ

KOÇ

Kare burcunuzda gerçekleşen Güneş, Mars kavuşumu bir yandan aşırı hareketliliğe bir yandan enerjinizin boşalmış gibi olmasına sebep olabilir. Aşırı sinirlilik, kavga, tartışma, sağlık sorunları ve küçük kazalara yatkınlık yaratır. Sağlık olarak tansiyon, baş ağrısı, migren ve diş sorunları yaşayabilirsiniz. Mesleki anlamda aksilikler, yapmak istediklerinin yarım kalması, istenilen hedeflerin engellenmesi otorite ile sorun, sabrın ve dayanıklılığın azaldığı bu süreçte gücü elde tutulma çabası ile hatalı kararlar ve ters düşmeler yaşanır. Karşınıza çıkan herkes ve her olay adeta bir stres kaynağıdır. Kendinizi sağlıksız, huzursuz ve birçok konuda dengesiz hissedersiniz. Geçmişten gelen birçok korkunuz ve takıntılarınız su yüzüne çıkarak işlerinizi halletmenizi engeller, başkaları ile olan ilişkilerinizi zora sokarak moralsiz ve bitkin bir ruh hali içinde olursunuz.

1 12
BOĞA

BOĞA

Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle tanışma fırsatı bulursunuz. Kendinize yetmenin yarattığı mutluluk ile etrafınıza pozitif enerji gönderirsiniz. Daha dinamik ve iş bitiren durumlar içinde olursunuz. Hayatınızda ki önemli ve güzel başlangıçların zamanıdır. Uzun yıllardır sizi zorlayan sağlık sorunlarınızın da bitişi bu sürece denk gelir. İyileşme ve yaşama daha güçlü tutunma görülür. Birçok konuda yaşam kalitenizi yükseltmeye çabalarsınız. Maddi anlamda geçmiş zamanda yapılan emek, çalışma ve cömertliğinizin maddi imkânlar olarak döneceği bir zaman dilimidir. Çok az çabalarla bol para gelişi görülebilir. Kendi çalışmanızın ve emeğinizin karşılığını görürsünüz. Özellikle iş konularında ilerleme ve terfi görülür. Yaşam koşullarınızı düzeltmede faydalı olacak güçlü insanlarla tanışılır.

2 12
İKİZLER

İKİZLER

Aile bireylerinizden biri ile alakalı geçmişten gelen sorunlar yeniden gündeme gelir fakat bu kez yüzleşme yoluna gidilerek halledilir. Annelik ve babalık yapma içgüdüsü fazlalaşır, kendi çocuklarınız dışında başka birinin çocuğu ile de yakından ilgilenirsiniz. Çocuğu olmayan ve bu konuda muzdarip kişiler mucizevi bir şekilde uygun tedavi yolları bulabilir. Evlilik ve ilişkiler konusunda da özellikle duygusal boyuttaki tüm sorunlar pozitif bir şekilde halledilir ve çözüme ulaştırılır. Bu süreçte sizi zorlayan tüm sorunları tek başınıza çözüme ulaştırmak istersiniz. Eğitim hayatınız, kardeş ve komşularla olan ilişkileriniz ve bu tip konulardaki eksiklikler, hatalar, gün yüzü gibi ortaya çıkar siz de mantığınızı kullanarak mutlak çözüme ulaştırırsınız. Sizi sıkan, üzen herhangi bir konu da kendinizi daha rahat ifade edersiniz.

3 12
YENGEÇ

YENGEÇ

Güneş ve Mars kavuşumundan aldığınız zıt açı sebebi ile hiçbir konuda doğru kararlar veremezsiniz. Sürekli insanlara danışarak hayatınızla alakalı doğruları başkalarından öğrenmeye çalışırsınız. Genelde de sizi yanlış yönlendirebilecek kişilere başvurur ve hatalı kararlar alırsınız. Özellikle çocuklarınız, yakın ilişkide bulunduğunuz eş, aile, ebeveynler birçok sorunla adeta canınızdan bezdirecek durumda olacaklardır. Güneş ve Mars eril (erkek) enerji olduğundan daha çok erkeklerden gelecek sorunları simgeler. Depresyonun sizi ele geçirmeye çalıştığı bu süreçte midenizle alakalı sorunlar da yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar, dedikodular, en yakın çevrenizden çok güvendiğiniz kişilerin arkanızdan konuştuğunu duymanız hayal kırıklıklarına ve o kişilerle aranızda geçecek tatsız konuşmalara sebep olur.

4 12
ASLAN

ASLAN

Derin bilgili olmaya çabalar ve öğrenime daha fazla önem vermeye başlarsınız. Okuma, yazma, kendini iyi şekilde ifade etme olumlu anlaşmalar ve imzalar atmak için uygun süreçtir. Aniden oluşan oldukça güzel olaylar hayatınızı pozitif anlamda değiştirir. Özgürlüğe düşkün olur ve kendiniz için istediğiniz özgürlüğü başkalarına da vermekte adil davranışlar sergilersiniz. Büyük bir istek ve yaratıcılıkla uzun yıllar boyunca kurduğunuz hayalleri hayatınıza taşırsınız. Hassas ve duygusalsınız. İnsanlara uyum sağlamak, ilişkilerinizi olumlu bir şekilde yürütebilmek adına seve seve kendinizden ödün verebilir, fedakar davranışlar sergileyebilirsiniz. Geçmişten gelen kin, nefret, dargınlık gibi konular aniden zaman aşımına uğramışçasına ortadan kalkar. Affetmenin verdiği ruhsal bütünlük içinde düşmanınıza dahi seve seve elinizi uzatırsınız.

5 12
BAŞAK

BAŞAK

Maddi anlamda, elimizi attığımız her şey bu süreçte altına çevrilir. Mars ve Güneş kavuşumundan aldığınız olumlu açı sağlık olarak da şifa verici ve iyileştirici etkilere sahiptir. İyilik yaparak iyilik bulacağınıza inanırsınız. Ayrıca geçmiş de yaptığınız her tür iyiliğin karşılığını alma zamanıdır. (Çok uzun yıllar önce maddi yardımda bulunduğunuz bir kişinin size iş fırsatları çıkarması ya da bir ev alım satımında yardımcı olması gibi çeşitli faydaları bulunabilir.) Popülariteniz artar, herkes tarafından beğenilir ve sevilirsiniz. Bu süreçte yakınınızda olan güçlü bir erkekten destek ve yardımlar alırsınız. Mal mülk alımı, ev konusunda güzel gelişmeler yaşarsınız. Hiç aklınızda olmaksızın birçok yolculuk fırsatı çıkar. İletişim her anlamda ve her konuda ön plandadır. Yeni öğrendiğiniz bir konuyu bile sanki yıllardır biliyormuşçasına ustalıkla anlatırsınız.

6 12
TERAZİ

TERAZİ

Kare burcunuzda gerçekleşen Güneş ve Mars kavuşumu sebebi ile hafta boyu gerginlikler yaşayabilirsiniz. Pozitif ya da negatif içinizde biriken enerjiyi boşaltamaz ise farkında olmadan kendinize yönelterek hastalanmanıza sebep olursunuz. Bel bölgenizde ve böbrekler de sorun çıkarabilir, evden çıkmak istemezsiniz. Özellikle işi ile alakalı en basit bir sorunu bile göremez ve sonrasında birçok sorunlarla karşılaşırsınız. Birkaç günlük bir hata daha sonra çözmekte zorlanacağınız uzun vadeli birçok problem getirir. Korkular, takıntılar ve endişeler artar. Bilinçaltınızda biriken ve unutmak istediğiniz birçok olay su yüzüne çıkar. Dolaylı bir akrabanızla olmadık bir konuda tartışabilirsiniz. Siz sorunlardan ve sorunlu kişilerden kaçmak istedikçe adeta sorunlu mıknatısınız varmış gibi problemli kişileri etrafınıza çekersiniz.

7 12
AKREP

AKREP

Yaptıklarınız ile övünmeden kendi içsel huzurunuzu bulmaya çalışırsınız. Sorumluluklar, fedakârlıklar size zor gelmez. Her tür ilişkinizin olumlu olarak ilerlemesi için çaba ve emek sarf edersiniz. Sizi üzen duygulardan kolaylıkla kurtulabildiğiniz bir zaman dilimidir. Pozitif anlamda derin bir içsel değişim gözlenir. Fakat bu değişim sizi hedeflerinize taşıma adına olumlu olarak ve hızla gerçekleşir. İlginç tesadüfler, mistik olaylar, kişiliğinize pozitif anlamda damgavuracak niteliktedir. Sizi üzen duygulardan kolaylıkla kurtulabildiğiniz bir zaman dilimidir. Pozitif anlamda derin bir içsel değişim gözlenir. Fakat bu değişim sizi hedeflerinize taşıma adına olumlu olarak ve hızla gerçekleşir. İlginç tesadüfler, mistik olaylar, kişiliğinize pozitif anlamda damga vuracak niteliktedir.

8 12
YAY

YAY

Bu dönemde canlılık artar, her anlamda ve her konuda insanların dikkatini çekmek istersiniz. Daha hoş görülü ve yardımsever olursunuz. Adeta hayatınızı yeniden yazarsınız. Ruh ve bedeniniz uyum içinde olur ve bugüne kadar öğrendiğiniz ve hayattan aldığınız bütün dersleri pozitif olarak yaşamınıza aktarırsınız. Başkalarına destek vermekten, yardımdan da hoşlanır böylelikle kendinizi önemli hissedersiniz. Bildiklerinizi öğretmekten ve övgü almaktan hoşlanırsınız. Duygularınızın çok fazla önde olacağı günler içindesiniz. Partnere karşı yaklaşımlarınız açık ve içtendir. Aşka dair konularda diğer zamanlardan farklı olarak daha derin hisler içinde olursunuz. Sevdiğiniz kişiyi sahiplenmek ve ait olmak istersiniz. İçinizde artan pozitif hislerle etrafınızda bulunan herkesi korumaya ve yardım etmeye de odaklanırsınız.

9 12
OĞLAK

OĞLAK

Burcunuzda gerçekleşen Güneş, Mars kavuşumu sizi bir yandan aşırı inatçı bir hale getirirken diğer yandan başka kişilerin görüşlerinden çok fazla etkilenirsiniz. Hayatınızda olan birçok insan sürekli olarak yanlışlarınızı göstererek ve tavsiyelerde bulunarak hayatınızı yönlendirmeye çalışır. Birçok insandan olumsuz eleştiri almak hayatınız ile ilgili tamamı ile yanlış yaptığınız düşüncesinin yerleşmesine sebep olur. Kendinizi güçsüz ve yakınlarınız tarafından kullanılmış hissedersiniz. Sevgi, evlilik ve duygusal konularda öncelikle kendinizi yargılar ve ardından da diğer insanları sorgulamaya başlarsınız. Fakat bu sorgulama ılımlı şekilde olmaz. İyiliğiniz için dahi söylense en küçük bir eleştiriyi aşırı şekilde kafanıza takıp eleştiriyi yapan kişiye karşı kin duyguları besleyebilirsiniz.

10 12
KOVA

KOVA

Yeni girişimlere başlamada büyük kolaylıklar yakalarsınız. Korkusuz ve öncü davranışlar sergilersiniz. Korkusuzca girdiğiniz her iş başarı getirir. Sağlık olarak hangi sağlık sorunu ile uğraşırsanız uğraşın yenme gücünüz büyüktür. Sosyal çevrenizin artması, hayırlı arkadaşlar, karşılıksız sevgi ve şefkat alma ve aynı şekilde sizin de etrafınıza iyilikler vermeye çalışmanız artar. Sizin veya yakınlarınızın düğün hazırlıkları, ailede bir bebeğin dünyaya gelişi umutları filizlendirir. Sevgi ve sevgiye ait olan değerlerin olumlu olarak ön plana çıkması da bu süreçte olacaktır. Paranın yaşamınızın devam etmesi için çok önemli olduğunun farkına varırsınız fakat burada ego ve hırstan söz edilemez. Kazancınızdan maddi durumu iyi olmayanlara da belli yardımlarda bulunursunuz. Bu şekilde korunacağını hissedersiniz.

11 12
BALIK

BALIK

Hayata dair çok önemli haberlerin alınacağı bir zaman dilimidir. Beklediğiniz ya da beklemediğiniz hayat boyu hatırlanacak önemli haberler en iyi şekilde ortaya çıkar. Bu dönemde ilgi alanlarınız da değişerek ilgi duyduğunuz konularda eğitimler alma süreciniz başlar. Tek kelime ile olumlu bir arayış döneminde olursunuz. Kendinizi bulma, yaşamın sırlarını çözmek adına ilginizi çeken konuları hayat felsefeniz haline getirirsiniz. Bu etkiyi yaşadığınız sürece hayat rutin olmaktan uzaktır. Bilgi, öğrenim, öğretim gündeme gelir. Çok fazla çalışmasanız dahi adeta etrafınızda bir şans meleği dolaşıyormuşçasına girdiğiniz her sınavda başarılı olursunuz. Finansal konularda bugüne kadar yaşanılan şans ve şansızlıklar analiz edilir. Maddi anlamda yaptığınız hesapları ve yaşadığınız talihsizlikleri ve kayıpları kimse ile paylaşmasanız dahi açık ve net şekilde görürsünüz.

12 12
