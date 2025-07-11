Haftalık tatilde yeni düzenleme!



Yapılan bu düzenlemeyle yakın gelecekte inşaat ve birçok sektör çalışanlarına da yansıyabileceği vurgulanırken, işçi cephesinde ise yaşanan hak kaybına tepki büyüyor.



Anayasa'nın 50'nci maddesine göre işçiler, bir hafta içerisinde 6 gün çalıştıktan sonra kesintisiz şekilde 24 saat izin hakkına sahip oluyor. Ancak söz konusu düzenlemeye istisna olacak kanun değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerken, değişiklikle birlikte turizm çalışanları bu maddenin kapsamından çıkarıldı.

HAFTALIK İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, TBMM'de kabul edilen değişiklikle birlikte turizm çalışanları, normal şartlarda 6 gün çalışmanın ardından hak kazanılan haftalık tatile erişemeyecek. Değişiklikle birlikte turizm çalışanlarına, 10 gün çalıştıktan sonra ancak 11. gün izin verilmiş olacak.

Normal olarak işçi 6 + 1 kuralına göre (6 gün çalışıp 7’nci gün) hafta tatili yaparken, Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçiler 10 +1 kuralına göre hafta tatili yapabilecekler. Yani, turizm sektöründeki işçi 10 güne kadar çalıştırıldıktan sonra 11’inci gün hafta tatili yapabilecek. İşçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmayacak. Başka bir ifadeyle, hafta tatilinde çalışan işçi, fazla çalışma yapmış sayılmayacak.

