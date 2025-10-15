Haftanın dizileri: 6-12 Ekim haftasında Prime Time’da en yüksek reyting alan diziler belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, 14.39 reytingle artış trendini sürdürerek zirvedeki yerini korudu.

Listede Uzak Şehir’i sırasıyla Eşref Rüya, Teşkilat, Kızılcık Şerbeti, Halef: Köklerin Çağrısı, Veliaht, Sahtekârlar, Mehmed Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar takip etti.

Günümüzden geçmişe bir yolculuk

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Hulusi Orkun Eser’in yaptığı, senaryosunu Ali Hakan Kaya ile Sinem Doğangönül’ün kaleme aldığı animasyon biyografi türündeki Outline Animation and Games imzalı ‘Mustafa Kemal’, 10 Ekim’de vizyona girmişti. Film, 18 bin 790 kişi tarafından izlendi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu edinen serinin ikinci filmi, günümüzden geçmişe yolculuk yapan bir grup arkadaşın gözünden Mustafa Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesi’nden Trablusgarp Savaşı’na uzanan yolculuğunu anlatıyor.

Emre Fel’den albüm öncesi yeni şarkı

Haftanın şarkısı: Yeni Anadolu’nun temsilcisi Emre Fel, merakla beklenen ikinci stüdyo albümü ‘Eyvahlar Olsun’ öncesinde yeni şarkısı ‘Karşında Bi’ Gör Beni’yi yayınladı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Emre Fel imzası taşıyan şarkının klip yönetmenliğini Samet Eruzun ve Ümit Şahin yapmış. Geleneksel ve modern estetiğin bir arada olduğu klipte mistik bir atmosfer yakalanmış.

Matrak Avni ve arkadaşlarının maceraları

Haftanın kitabı: Yazar Şükrü Uyar’ın yeni kitabı ‘Matrak Avni-Hayat Kısa Kahkahalar Uzun’, Ritim Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Avni’nin her türlü durumda bulduğu yaratıcı çözümler ve esprili yaklaşımı, kitabın her sayfasında sizleri gülümsemeye davet ediyor. Avni ve arkadaşları, sıradan görünen olayları bile bir kahkaha tufanına dönüştürme konusunda ustalıklarını gösteriyorlar.

Bu kitapta, sıradan bir okul gününden, alışılmadık maceralara kadar uzanan yolculuklarında Avni ve arkadaşlarıyla birlikte kahkahalarla dolu anlar yaşayacaksınız.