Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var?

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var?
Kaynak: Haber Merkezi
13- 19 Mayıs’ı kapsayan bir haftalık süreçte en çok izlenen televizyon dizileri belli oldu.
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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 1

Son bir haftanın reyting sonuçları açıklandı. TOTAL, AB VE ABC1 olarak üç gruba ayrılan reytinglerde zirvede aynı dizi yer aldı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 2

Total’de 10.05, AB’de 12.41 ve ABC1’de 13.42 reyting alan Bahar dizisi üç grupta da zirveyi kimseye kaptırmadı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 3

Total’de 7.71, AB’de 10.44 ve ABC1’de 10.96 reyting alan Kızıl Goncalar dizisi ise haftalık reyting sıralamasında üç kategoride de ikinci sırada yer aldı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 4

Kızılcık Şerbeti ise Total’de 7.55, AB’de 10.19 ve ABC1’de 9.96 reyting alarak tüm gruplarda üççü sırada kendine yer buldu.

Listenin geri kalanı ise şöyle sıralandı:

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 5

TOTAL

4 – Kuruluş Osman

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 6

5 – Gönül Dağı

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 7

6 – İnci Taneleri

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 8

7 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 9

8 – Hudutsuz Sevda

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 10

9 – Yalı Çapkını

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 11

10 – Teşkilat

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 12

AB

4 – İnci Taneleri

13/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 13

5 – Yargı

14/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 14

6 - Gönül Dağı

15/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 15

7 – Mehmed: Fetihler Sultanı

16/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 16

8 - Kuruluş Osman

17/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 17

9 – Teşkilat

18/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 18

10 – Taş Kağıt Makas

19/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 19

ABC1

4 - İnci Taneleri

20/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 20

5 - Kuruluş Osman

21/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 21

6 – Yargı

22/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 22

7 - Gönül Dağı

23/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 23

8 - Mehmed: Fetihler Sultanı

24/25
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 24

9 – Sandık Kokusu

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var? 25

10 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

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