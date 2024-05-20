Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Zirvede bakın kim var?

Son bir haftanın reyting sonuçları açıklandı. TOTAL, AB VE ABC1 olarak üç gruba ayrılan reytinglerde zirvede aynı dizi yer aldı.
Total’de 10.05, AB’de 12.41 ve ABC1’de 13.42 reyting alan Bahar dizisi üç grupta da zirveyi kimseye kaptırmadı.
Total’de 7.71, AB’de 10.44 ve ABC1’de 10.96 reyting alan Kızıl Goncalar dizisi ise haftalık reyting sıralamasında üç kategoride de ikinci sırada yer aldı.
Kızılcık Şerbeti ise Total’de 7.55, AB’de 10.19 ve ABC1’de 9.96 reyting alarak tüm gruplarda üççü sırada kendine yer buldu.
Listenin geri kalanı ise şöyle sıralandı:
TOTAL
4 – Kuruluş Osman
5 – Gönül Dağı
6 – İnci Taneleri
7 – Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
8 – Hudutsuz Sevda
9 – Yalı Çapkını
10 – Teşkilat
AB
4 – İnci Taneleri
5 – Yargı
6 - Gönül Dağı
7 – Mehmed: Fetihler Sultanı
8 - Kuruluş Osman
9 – Teşkilat
10 – Taş Kağıt Makas
ABC1
4 - İnci Taneleri
5 - Kuruluş Osman
6 – Yargı
7 - Gönül Dağı
8 - Mehmed: Fetihler Sultanı
9 – Sandık Kokusu
10 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi