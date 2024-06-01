Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı

Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı
Kaynak: AA

Borsa yatırımcıları için bir hafta daha geride kaldı. Yatırımcılar için en çok kazandıran ve kaybettirenler açıklandı.

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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı 1

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,59 oranında düşüş yaşarken, dolar/TL %0,04 oranında değer kaybetti ve avro/TL %0,21 oranında artış gösterdi. Altının gram fiyatı ise %0,37 oranında değer kazandı.

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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı 2

BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.758,92 puanı gördükten sonra, önceki hafta kapanışına göre %2,59'luk bir değer kaybıyla 10.400,48 puandan haftayı tamamladı.

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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı 3

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %0,37 artarak 2 bin 430 liraya yükseldi.

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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı 4

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %1,33 artışla 16 bin 190 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 3 bin 975 liraya geriledi.

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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı 5

AVRO ARTIŞTA

Bu hafta ABD doları %0,04 değer kaybederek 32,2160 liraya düşerken, avro %0,21 artarak 35,0330 liraya yükseldi.

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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı 6

Yatırım fonları bu hafta %0,20 ve bireysel emeklilik fonları %0,40 değer kaybetti.

Kategorilere göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran %0,97 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı 7
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