Haftanın en çok kazandıran ve kaybettireni belli oldu. Yatırımını bu yönde yapan büyük kayıp yaşadı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,59 oranında düşüş yaşarken, dolar/TL %0,04 oranında değer kaybetti ve avro/TL %0,21 oranında artış gösterdi. Altının gram fiyatı ise %0,37 oranında değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.758,92 puanı gördükten sonra, önceki hafta kapanışına göre %2,59'luk bir değer kaybıyla 10.400,48 puandan haftayı tamamladı.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %0,37 artarak 2 bin 430 liraya yükseldi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %1,33 artışla 16 bin 190 liraya çıktı.
Geçen hafta sonu 4 bin 10 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 3 bin 975 liraya geriledi.
AVRO ARTIŞTA
Bu hafta ABD doları %0,04 değer kaybederek 32,2160 liraya düşerken, avro %0,21 artarak 35,0330 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta %0,20 ve bireysel emeklilik fonları %0,40 değer kaybetti.
Kategorilere göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran %0,97 ile "Para Piyasası" fonları oldu.