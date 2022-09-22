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  • Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün parti binalarına asılacak olan pankartı sosyal medya hesabından paylaştı.

Galeri Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:48
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Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bugün parti binalarına asılacak olan pankartı gösterdi.

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Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

Polislerin sorunlarına dikkat çeken pankartta, “Kahraman Türk Polisi’ne baskı ve mobbinge, uzun çalışma süresine, düşük promosyona siyasi hakaretlere son” ifadeleri yer aldı.

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Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

“YERLİ VE MİLLİ ESCOBAR”Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın talimatıyla birçok il başkanlığı binasına ‘Yerli ve Milli Escobar' afişleri asılmış ve afişler polisin müdahalesi sonucu indirilmişti.

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Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

Zafer Partisi, “Yerli ve milli Escobar” pankartının ardından, suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ve yargıya taşınan rüşvet ağı iddialarını protesto için pankart hazırladı.

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Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

Zafer Partisi Erzurum il binası ile kentin üç yerine asılan pankartta, “180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum, hırsız var” ifadelerine yer verildi. İl başkanlığı hariç kentin üç yerine asılan pankartlar kısa süre içinde kaldırıldı.

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Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

Konya’da ise ‘Yerli ve milli Escobar’ afişinin polis ekipleri tarafından kaldırılmasının ardından Zafer Partisi yeni bir afiş astı. Artan kira fiyatlarına vurgu yapılan afişte, “Gücünüz yetiyorsa ev kiralarını indirin” ifadeleri yer aldı.

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