Yerli ve Milli Escobar pankartından sonra. Haftanın en güzel pankartını Erzurumlular astı. Gören herkesin aklına aynı isimler geldi

Zafer Partisi Erzurum il binası ile kentin üç yerine asılan pankartta, “180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum, hırsız var” ifadelerine yer verildi. İl başkanlığı hariç kentin üç yerine asılan pankartlar kısa süre içinde kaldırıldı.