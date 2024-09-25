Haftanın hakemleri açıklandı. Derbi sonrası Atilla Karaoğlan kararı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Haftanın hakemleri açıklandı. Derbi sonrası Atilla Karaoğlan kararı

Süper Lig'de 7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları belirlendi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan Bellona Kayserispor-Beşiktaş maçına atandı.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Eylül Cuma:

20.00 Net Global Sivasspor-RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen

19.00 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

29 Eylül Pazar:

16.00 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: Turgut Doman

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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