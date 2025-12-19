Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle...
Bugün
20.00 Kocaelispor- Antalyaspor: Gürcan Hasova
Yarın
14.30 Konyaspor-Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş-Rizespor: Cihan Aydın
21 Aralık Pazar
14.30 Alanyaspor- Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu
22 Aralık Pazartesi
17.00 Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan
20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler