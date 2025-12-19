Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligin 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle...

Bugün

20.00 Kocaelispor- Antalyaspor: Gürcan Hasova

Yarın

14.30 Konyaspor-Kayserispor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Eyüpspor-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş-Rizespor: Cihan Aydın

21 Aralık Pazar

14.30 Alanyaspor- Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Göztepe-Samsunspor: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Alper Akarsu

22 Aralık Pazartesi

17.00 Başakşehir-Gaziantep FK: Ali Şansalan

20.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Halil Umut Meler

