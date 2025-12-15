Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın geçen hafta nadir görülen bölünmüş bir kararla 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasının ardından Fed’in politika görünümüne odaklanmış durumda. Fed, enflasyonun dirençli seyretmesi ve iş gücü piyasasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle faiz indirimlerine ara verilebileceği sinyalini verdi.

Karara karşı çıkan iki Fed yetkilisi, enflasyonun daha gevşek bir politikayı haklı çıkaracak kadar düşmediğini savundu.

Yatırımcılar şu anda gelecek yıl iki faiz indirimi fiyatlarken, bu haftaki ABD istihdam raporu bu beklentiler için önemli bir sınav olarak görülüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları haftanın ilk iş gününe oldukça hareketli başladı. Altının ons fiyatı açılışı 4 bin 302 dolardan yaptıktan sonra yüzde 0,89 artışla 4 bin 340 dolara geldi. Gram altın ise 5 bin 902 liradan açıldıktan sonra yüzde 0,97 oranında yükselerek 5 bin 959 liradan satılıyor. Hatta Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 6 bin liraya geldi.

Gram altın yüzde 0,95 artışla 9 bin 742 liradan satılırken Cumhuriyet altını ise yüzde 1 artışla38 bin 870 lira seviyesine geldi.

Dolar üzerindeki baskının artmasıyla ons altının yükselişini sürdürmesi beklenirken, dünyanın önde gelen bankaları 2026 yılı tahminlerini açıkladı. Bank of America ve JPMorgan, ons altın fiyatının 2026’da 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Öte yandan Spot gümüş yüzde 0,8 artışla ons başına 62,48 dolara yükseldi. Gümüş, cuma günü 64,65 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra sert bir düşüşle kapanmıştı.

Gümüş, sıkılaşan stoklar, güçlü sanayi talebi ve ABD’nin kritik mineraller listesine dahil edilmesi sayesinde yılbaşından bu yana yüzde 115 yükseldi.

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Altın fiyatlarının yanı sıra döviz kurları da güne hafif yükselişle başladı. Dolar yüzde 0,03 artışla 42,70 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,01 artışla 50,13 lira seviyesinde yer alıyor.