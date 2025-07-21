Haftanın ilk günü kara yollarında son durum! İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken yerler (21 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu YSS Köprüsü Anadolu-Riva kavşağı arasında yer alan V20 Viyadüğü'nde bakım onarım çalışması yapıldığından 12 gün boyunca Ankara yönünde şerit daraltması gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde, 30 Temmuz'a kadar, üst yapı onarım çalışmaları devam edeceğinden Aydın-İzmir yönü sağ şerit ile emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometrelerinde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kara yollarında son durum! İşte yapılan çalışmalar, dikkat edilmesi gereken yerler (20 Temmuz 2025)

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-6. kilometrelerinde Eminlik kavşağının Adana yönünde yapım çalışması sebebiyle ulaşım 2 ve 3 numaralı şeritten gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun İzmir istikameti 8-9. kilometreleri, yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldığından ulaşım İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü devam ediyor.

Polatlı-Yunak yolunun 36-54. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Samsun-Ordu bölünmüş yolunun 6. kilometresi Ünye-Yunus Emre Tüneli Samsun-Ordu yönü tüpünde yapılacak bakım onarım çalışması sebebiyle trafik akışı diğer tüpten çift yönlü sürdürülüyor.

Rize-Artvin il sınırı-Hopa-Sarp Sınır Kapısı yolunun 0-34. kilometrelerinde yol boyu gelişim çalışması dolayısıyla çalışmanın devamı müddetince bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Afyonkarahisar-Uşak Devlet Yolu'nun 39. kilometresi Kütahya ayrımı kavşağı ile 33. kilometresindeki Antalya ayrımı kavşağı arasında, muhtelif kesimlerde, üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.