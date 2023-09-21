Haftanın ilk günü stresinden kurtulmanın yöntemleri

İşte Pazartesi sendromundan kurtulmanın yolları

Haftanın ilk günü stresinden kurtulmanın yöntemleri

Editör: Naim Arıoğlu

Yine bir pazartesi… Hafta sonunun tadı damağınızdayken yoğun iş temposuna dönmek biraz sıkıntılı bir süreç değil mi? Hatta bugün yapılacaklar listesi, gözünüze yapabileceklerinizin çok üzerinde gibi görünebilir.

Pazartesi günü masanızın başına geçtiğinizde “Bugün ne yapıyoruz?” demek yerine gününüzü hatta haftanızı önceden planlamış olursanız, pazartesi sendromunu tozlu raflara kaldırmış olursunuz.

Liste yapın

Neleri kontrol edebileceğinizin bir listesini yapın. Çünkü hayatta her şeyi kontrol edemezsiniz. Eğer her zaman her şeyi kontrol etmeye çalışıyorsanız, bu tip bir liste sizi çok rahatlatabilir. Kontrol edebileceğiniz en önemli beş maddeyi belirleyin ve bunlara ağırlık vermeye çalışın.

Anı yaşayın

Anı yaşamak listenizin bir parçası olmalı. Eğer geçmişi ya da geleceği düşünüyorsanız aslında şimdiki zamanda değilsiniz. Eğer şimdi burada olabilirseniz ne kadar güçlü olduğunuzu fark edebilirsiniz. Geçmişten aldığınız derslerle anınızı şekillendirme ve geleceğinizi oluşturma fırsatı gerçekten sizin elinizde.

Kendinizi başarıya hazırlayın

Doğru beslenin, bol sıvı alın, hareket edin ve kendinize dikkat edin. Ne kadar sağlıklı ve enerjik olursanız bu güzel pazartesi gününde karşılaştığınız her şeyi o kadar kolay yönlendirebilirsiniz.

Kısa notlar tutun

Güne başlarken ya da gün sonunda beş dakika ayırarak ne öğrendiğinizi, hatırlamak istediğiniz olayları yazabilirsiniz. Hatta şükrettiğiniz ve müteşekkir olduğunuz şeyleri yazmak size ertesi gün için müthiş bir doping olur.

Plan yapın

Güne başlarken 10 dakikanızı ayırın ve gününüzün hatta o haftanızın planını yapın. Neleri tamamlamak istediğinizden, kimlerle irtibata geçeceğinize hatta nasıl hissetmek istediğinize kadar birçok şeyi belirleyebilirsiniz. Daha sonra bir toplantıya girerken ayıracağınız bir iki dakikayla bu görüşme için belirlediğiniz hedefleri kontrol edebilirsiniz. Hatta toplantı sırasında yazdıklarınızı gözden geçirmeniz hiçbir şeyi atlamamanızı sağlar.

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