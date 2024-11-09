Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu Borsa mı Dolar mı altın mı?

Son hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,37, Dolar/TL ise yüzde 0,10 artarken, altının gram fiyatı yüzde 1,85 oranında, Euro/TL ise yüzde 1 oranında azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.566,62 ve en yüksek 9.195,83 puanı gördükten sonra haftayı, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,37 değer kazanarak 9.184,82 puandan bitirdi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,85 azalış göstererek 2 bin 975 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,03 düşüşle 20 bin 182 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 5 bin 170 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta yüzde 3,62 azalarak 4 bin 983 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,10 değer kazanarak 343690 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 1 azalışla 36.9560 liraya indi.

Yatırım fonlarında bu hafta yüzde 0,41 ve emeklilik fonlarında ise yüzde 0,69 değer artışı oldu.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,30 ile "karma ve değişken" fonlar olarak göze çarptı.