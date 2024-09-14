Haftanın kazandıranları belli oldu. Dolar mı? Borsa mı? Altın mı?

Borsa, dolar, altın...Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Hangisi kaybettirdi? Yatırım araçlarından bu hafta en çok kazandıran altın oldu. BIST 100 endeksi seviye en çok 9,838,01'i gördü. En düşük seviye ise 9.274,55 puan endeksin en düşük seviyesiydi.

ALTINDA REKOR

Gram altın bu haftanın en çok kazandıranı oldu. O rakam da yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçti. Resmi rakamlarda altın 2 Bin 812 lirayla rekor kırarken, Kapalıçarşı canlı piyasada ise bu rakam 2 bin 865 lira oldu.

Cumhuriyet altını ise 0,89'luk artışla haftayı 18 bin 507 liradan kapadı. Kapalıçarşıda tam altın ise 18 bin 629 liradan fiyatlandı.

Çeyrek altın ise 4 bin 650 lirayı gördü.Ancak çeyrek altın Kapalıçarşı piyasasında 6 bin 677 liradan işlem gördü.

DOLAR VE EURO KAÇ LİRA OLDU

Bu hafta dolar yüzde 0,16 değer kaybetti. 1 Amerikan doları 33,9250 liradan fiyatlandı. Euro da kaybettirenler kulubünde yer aldı. Euro 37,6260 liraya geriledi.

FONLAR DA KAYIPTA

Yatırım ve emeklilik fonları bu hafta kayıplar listesinde yer aldı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89 değer kaybederken, emeklilik fonlarında bu rakam yüzde 0,97 olarak kayıtlara geçti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,98 ile "Para Piyasası" fonları oldu.