Haftanın öne çıkanları

Haftanın magazin olayı: Fatih Altaylı, YouTube programına Hülya Avşar’dan önce Meryem Uzerli’yi konuk aldı. Altaylı’nın “Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak” sözleri, sosyal medyada çok konuşuldu. Bunun üzerine Avşar Kızı da Altaylı’nın kendisi için sarf ettiği sözlere kayıtsız kalmadı.

Hülya Avşar, “Sevgili Fatih Altaylı, dediğin kadar varmış. Gerçekten çok güzel, çok tatlı ve çok samimi. Kıskanmadım, aksine bayıldım. Ne tesadüf ki, ikimiz de sohbetimize onun güzelliğinden bahsederek başlamışız” dedi.

Altaylı’nın sözleri sonrası Avşar’ın Meryem Uzerli çıkışı, şüphesiz haftanın en çok konuşulan magazin olaylarından birisiydi.

*****Haftanın filmi: Yapımcılığını Muhteşem Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Alper Mestçi’nin yaptığı Siccin serisinin son filmi Siccin 7, başarılı çıkışını devam ettiriyor.

Serkan Atar, Tuğba Begde, Funda Eskioğlu gibi isimlerin rol aldığı film, üçüncü hafta sonunda 48 bin 811 seyirci tarafından izlendi. Korku türündeki film, seri olarak toplamda 406 bin 556 kişiye ulaştı.

Filmde, mafyadan kaçan Kemal ve ailesinin yerleştikleri konakta yaşadıkları korku dolu günler aktarılıyor.

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Haftanın şarkısı: ‘Cesaretin Var mı Aşka’, ‘Sen Gelmez Oldun’, ‘İstanbul Ağlıyor’ gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarda yer edinen Gülay, yeni şarkısı ‘Ne İşin Var’ı Pasaj Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Murat Uçmaz’a ait şarkıya İmre Haydaroğlu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Gülay, kendine has yorumuyla yine harika bir işe imza atmış.

Duygusal bir şarkı olan ‘Ne İşin Var’ı ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

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Haftanın kitabı: Ceyda Düvenci, oyunculuğunun yanı sıra yazarlık yeteneğini de gözler önüne sermeye devam ediyor.

Ceyda Düvenci’nin Balköpüğü isimli kitabı, Kara Karga Yayınları tarafından çıktı. Düvenci’nin Balköpüğü’nde biricik kızı Melisa, bu kez en büyük tutkusu müziğin peşinde.

Notalar Ülkesi’nin perileriyle bambaşka bir dünyayı keşfeden Melisa, yalnızca hayranlık duyduğu sanatçılarla değil; ilk bestesi için ona ilham veren büyülü ezgilerle de tanışıyor.