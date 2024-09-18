Haftanın öne çıkanları (18.09.2024)

Haftanın dizisi: Başrollerini Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz’in paylaştığı atv’nin yeni dizisi ‘Bir Gece Masalı’, reyting listesinde tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) en çok izlenen (Toplam 23.91 reyting) dizi oldu.

Dizi, reytinglerdeki başarısı kadar sosyal medyada da çok konuşuluyor. Konusu ve oyuncu performanslarıyla da öne çıkan diziyi ilerleyen günlerde daha çok konuşacak gibiyiz.

Haftanın oyunu: Tuğçe Altuğ’un çiçeği burnunda oluşumu Tiyatro Circa’nın ilk prodüksiyonu ‘Nora (Bir Bebek Evi)’, perdelerini 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde açacak.

Henrik Ibsen’in kült oyununu yalın, evrensel ve güncel bir uyarlamayla yeniden sahneye taşıyan ‘Nora-Bir Bebek Evi’nde Tuğçe Altuğ, Deniz Celiloğlu, Özlem Öçalmaz, Jak Cem Avnayim, Emrah Özdemir ve Işıl Dayıoğlu birlikte rol alıyor.

Kadın ve erkeğin geleneksel rollerini sorgulayan oyun, festival kapsamında 30 Ekim Çarşamba ve 31 Ekim Perşembe akşamları saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç, neşeli, eğlenceli, sıcak bir aşk şarkısı ile sevenlerine sürpriz yaptı. Koç, yeni şarkısı ‘Sen de Söyle’yi Hypers Music etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği Oğuzhan Koç ile Çağrı Telkıvıran’a ait şarkının düzenlemesi yine Çağrı Telkıvıran imzası taşıyor.

Mali Ergin’in yönetmenliğinde şarkıya çekilen klip, romantik aşk filmi tadında herkesin yüzünde gülümseme bırakıyor. Hoş bir şarkı olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Haftanın kitabı: İlkay Buharalı’nın yazdığı ‘Uyanış ve Tuzakları’, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Kitap, okuyucuları spiritüel uyanış yolculuğuna davet ediyor.

İçsel yolculukta karşılaşılabilecek spiritüel ego, negatif enerjiler ve diğer zorluklar gibi konulara odaklanan kitap, spiritüel yolculuğa adım atan herkesin başvuracağı önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Yazar, kendi deneyimleri ve gözlemlerinden yola çıkarak derlediği bu çalışmada, ruhsal gelişimin derinliklerine inerken ruhsal uyanışın getirdiği fırsatlar kadar karşılaşılabilecek tuzaklara da dikkat çekiyor ve okuyuculara bu süreçte rehberlik edecek bir yol haritası sunuyor.