Haftanın öne çıkanları

Haftanın olayı: Türk Rock Müziği’nin en önemli isimlerinden birisidir Teoman. Geçtiğimiz haftalarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıklamıştı.

Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki çocuklar için kolları sıvadı. 30 yıllık kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını kuruma bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkardı. Gitar, 466 bin TL’ye alıcı buldu. Elde edilen gelir, çocuklar için harcanacak.

Alkışlanacak bir işe imza atan Teoman’ı bu örnek davranışından dolayı kutluyorum.

Haftanın filmi: 5 Temmuz’da vizyona giren Merhamet Hikâyeleri, ilk hafta sonunda 5 bin 723 seyirciyle açılışını gerçekleştirdi. Yorgos Lanthimos imzalı komedi ve dram türündeki filmde Emma Stone, Margaret Qualley, Jesse Plemons gibi isimler rol alıyor.

Lanthimos’un senaryosunu Efthimis Filippou ile birlikte yazdığı film, farklı öyküler anlatan üç parçalı bir masal olarak tanımlanıyor. Film, hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan çaresiz bir adamı, denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ancak farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunu ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını izliyor.

Haftanın şarkısı: Ziynet Sali, yeni şarkısı ‘Yandım Ateşinle’yi ZG Music-PALE Records etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Rıza Sarıtaş’a ait şarkıya New York’un simge yapıları ve sokaklarında, Deniz Akel’in yönetmen koltuğunda oturduğu bir klip çekilmiş. Duygusal bir şarkı olan ‘Yandım Ateşinle’yi dinledim. Ziynet Sali, yine harika bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

Haftanın kitabı: ‘Dehliz’ ve ‘Aşktroloji’ kitaplarının yazarı İlknur Gegek, bu kez okurlarının karşısına yeni kitabı ‘Hınç ve Hiç’ ile çıktı.

Arete Yayınları’ndan okurlarıyla buluşan roman, gerçek bir konudan esinlenilerek kaleme alınmış. ‘Hınç ve Hiç’, varoluşunu arayan Cahit adında bir gencin amacına ulaşmaya çalışırken yanlış yollara sapmasını konu alıyor. Okuru bol, satışı çok olsun.