Haftanın öne çıkanları

Haftanın dizisi: Show TV’nin 3. sezonuyla ekranlara gelen sevilen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, sezonun en yüksek reytingine ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci en çok izlenen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, bir buçuk puanı (1.73) aşkın artış yaşadığı haftada zirvede yer aldı.

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi, reytinglerdeki başarılı çıkışının yanı sıra sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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Haftanın filmi: Fatih Yıldırım’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı ‘Hükümet Bey’, 20 Eylül’de vizyona girdi.

Komedi türündeki Emircan Yapım imzalı filmde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş gibi oyuncular rol alıyor.

Film, yönetmen Mehmet’in hayalini kurduğu korku filmini çekmek için gittiği Urfa’da tanıştığı ‘Hükümet Bey’in hikâyesini anlatıyor.

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Haftanın şarkısı: Türkücü Ceylan, yeni şarkısı ‘Seyfo’yu Ceylan Müzik etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği Seyfettin Sucu’ya ait şarkının düzenlemesini Erdenay Onat Taşçı yapmış.

Mustafa Özen’in yönetmenliğinde şarkıya Mardin’in tarihi dokusu eşliğinde film tadında bir de klip çekilmiş. Hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

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Haftanın kitabı: Gazeteci Işıl Cinmen’in kaleme aldığı ikinci kitabı ‘Birkaç Küçük Sır: Dayanıklılığın İnşası’, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitap, Türkiye’nin donanımlı beyinlerine, tüm engellere rağmen kendi potansiyellerini gerçekleştirmiş 35 değerli isme ‘Nasıl yaptınız?’ diye soruyor.

Yazar kitabında, yaşamda zorluklarla karşılaşmış ama dayanıklılıklarını geliştirerek bu engellerin üstesinden gelmiş kişilerin yaşamlarındaki kırılma anlarının peşine takılıyor.