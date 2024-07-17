Haftanın öne çıkanları

Haftanın olayı: Murat Boz’un da rol aldığı Netflix dizisi ‘Zeytin Ağacı’nın tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılmış, gözler lansmana katılmayan şarkıcıyı aramıştı. Boz’un geceye neden katılmadığını usta gazeteci Birsen Altuntaş yazdı.

Dizinin 2. sezonunda sahnelerinin az olmasına rağmen rolüne devam eden ancak bazı sahnelerinin atıldığını öğrenen Murat Boz, haliyle yetkililere kızmış ve galaya katılmamış. Murat Boz’un o gün konseri olduğu söylense de popçunun belirtilen akşam sahnesi yoktu ve Çeşme’de bir mekânda gönlünce eğlendi.

Peki, Murat Boz tavrında haklı mı? Bence, sonuna kadar haklı. Bazı sahneler, madem yayınlanmayacak, o zaman neden çekildi? Zaman bu kadar değersiz mi?

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Haftanın filmi: Murat Güleç’in senaryosunu kaleme aldığı, Anastasiya Budakva’nın üstlendiği, korku türündeki Cin Köyü’nde Edanur Sertdemir, Bahar Tutkum Ertok, Mehmet Kancar gibi oyuncular rol alıyor. Film, 12 Temmuz’da vizyona girdi.

Dat Yapım imzalı film, annesi İnci’nin ölümünün ardından korkunç kabuslar görmeye başlayan Sinem’in, Karanlık Âlem’de bir yansıması olduğunu öğrendikten sonra başından geçenleri konu ediniyor.

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Haftanın şarkısı: Son dönemlerin yükselen yıldızları Aynur Polat ile Bilal Sonses’in düet şarkısı ‘Karlı Bahar’, Özdemir Plak ve DMC etiketiyle yayınlandı.

Sözü ve müziği Hüseyin Mehmedoğlu’na ait şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı. Şarkıya Enes Bilal Taşcı’nın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

İkili, güzel bir düete imza atmış. Oldukça duygusal bir şarkı olan ‘Karlı Bahar’ı ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

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Haftanın kitabı: Barış Karaoğlan’ın ‘Portakal Ağaçları’ isimli romanı A7 Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Yazar, kitabıyla okuyucularını büyülü, duygusal ve derinlikli bir yolculuğa davet ediyor.

Başlangıçta bir sinema filmi senaryosu olarak kaleme alınan ve zamanla roman haline dönüştürülen kitap, yaşamın beklenmedik dönemeçlerinde umudu yeniden keşfetmenin, dostluğun ve aşkın iyileştirici gücünün hikâyesini anlatıyor.