Haftanın öne çıkanları

Haftanın magazin olayı: 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden beklenen müjdeli haber geldi.

Hamile olduğunu açıklayan oyuncu Neslihan Atagül, karnını tutarak çekildiği fotoğrafa “Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam, biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz” notunu düştü.

2013’te ‘Fatih-Harbiye’ dizisinde tanışan çiftin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Çift, geçtiğimiz haftalarda 8. evlilik yıldönümlerini kutlamıştı. Allah, çiftin bebeklerini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmesini nasip etsin.

Haftanın filmi: ‘Ters Yüz 2’, 1 milyon 894 bin 593 seyirciye ulaştı ve 2012 yılında gösterime giren, toplamda 1 milyon 883 bin 4 seyirci tarafından izlenen ‘Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor’ filmini geçerek tüm zamanların en çok izlenen yabancı animasyon filmi oldu.

Dünya genelinde 1.5 milyar dolar hasılatı aşarak ‘Karlar Ülkesi 2’yi geçen ve tüm zamanların en çok hasılata ulaşan animasyon filmi olan ‘Ters Yüz 2’, ülkemizde de önemli bir rekorun yeni sahibi oldu. Box Office verilerine göre film, önümüzdeki günlerde 2 milyon seyirci baremini aşmayı başaran ilk yabancı animasyon film olacak gibi duruyor.

Haftanın şarkısı: Ali Güven, yeni şarkısı ‘Uçurum Çiçeği’ni Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözleri Hakkı Yalçın’a, müziği Ali Güven’e ait şarkının düzenlemesini Ceyhun Çelikten yaptı. Şarkıya Burak Bilge’nin yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Dinlerken keyif aldım. Duygusal bir şarkı olan ‘Uçurum Çiçeği’ni ben beğendim. Yolu açık olsun.

Haftanın kitabı: Yazar Bilgin Adalı’nın ‘Arkadaşım Kirpi’ isimli kitabı Can Çocuk Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitaplarında okurlarını farklı çağlarda yolculuklara çıkaran Bilgin Adalı, bu kez öyküleriyle çocukları günlük hayatın akışında hayallere, arkadaşlıklara, deneyimlere, karşılaşmalara konuk ediyor.