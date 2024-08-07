Haftanın öne çıkanları

Haftanın olayı: Millî sporcumuz Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

Yusuf Dikeç, eli cebinde gerçekleştirdiği atışla sadece Türkiye’de değil; tüm dünyada da bir anda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Âdeta bir fenomene dönüşen Yusuf Dikeç’in ikonik pozunu görünce, Talat Paşa’nın benzer fotoğrafını hatırladım.

Japonya’dan Amerika’ya kadar çok sayıda ülkede Dikeç’in ikonik pozu konuşuluyor. Elon Musk’ın X’ten takibe alması, İsveçli atlet Armand Duplantis’in Dikeç’in ikonik pozunu vermesi, Japonya’da anime kahramana dönüşmesi bunlardan sadece birkaçı…

Haftanın filmi: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ‘Deadpool & Wolverine’, ikinci hafta sonunda 143 bin 825 seyirciyle liderliğini korudu. Box Office Türkiye verilerine göre film, vizyondaki ilk 12 gününde 784 bin 263 kişi tarafından izlendi.

Komedi, bilim kurgu ve aksiyon türündeki film, sevdiklerini ve tüm dünyayı tehdit eden bir tehlikeye karşı harekete geçen Deadpool’un Wolverine’i ikna ederek bu tehlikeye karşı birlikte savaşma çabasını anlatıyor.

Haftanın şarkısı: Derya Uluğ, ‘Şehrazat-Bir Ömrün Hikâyesi’ isimli proje albümünde yer alan şarkısı ‘Yabani’yi müzikseverlerle buluşturdu. Sözleri Şehrazat’a, müziği Amr Diyab’a ait olan şarkının yeni düzenlemesini Asil Gök ve Görkem Oker yaptı.

Derya Uluğ, Cenan Çelik’in yönetmen koltuğuna oturduğu klip çekimleri için 8 farklı kostümle kamera karşısına geçti. Hoş bir yorum olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Haftanın kitabı: Usta yönetmen Ferzan Özpetek’in yeni kitabı ‘Saklı Yürek’, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Roma’nın merkezinde anılarla dolu görkemli bir ev, yıllarca kilitli kalmış bir oda, şaşırtıcı bir tablo koleksiyonu, aniden kesilen tutkulu bir aşk... ‘Saklı Yürek’, farklı zaman ve mekânlarda yaşayan, her engeli aşarak birbirleriyle konuşmaktan vazgeçmeyen iki kadının ve onları buluşturan büyük sırrın hikâyesini anlatıyor.

Ferzan Özpetek, romanında bir kez daha hayal gücünü serbest bırakıyor ve kadın kalbini büyük bir duyarlılıkla ele alıyor.