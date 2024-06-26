Haftanın öne çıkanları

Haftanın magazin olayı: Star TV’de yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sezon finali sonrası soluğu İspanya’da aldı. Çift, tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

Magazin muhabiri arkadaşlarımızın sorularını cevapsız bırakan ikili, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Bu görüntüleriyle düşman çatlatan çift, aşkları hakkında sürekli ayrılık dedikoduları çıkmasına da ‘Keyfimiz yerinde’ mesajıyla son noktayı koydu.

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Haftanın filmi: Yönetmen koltuğunda Kelsey Mann’in oturduğu animasyon türündeki Ters Yüz 2 (Inside Out 2), gösterimdeki ikinci hafta sonunda 192 bin 83 seyirci tarafından izlendi.

Box Office Türkiye verilerine göre 14 Haziran’da vizyona giren yapım, ilk 10 günde toplam 796 bin 32 seyirciye ulaşırken 2024 yılının şimdiye kadarki en çok seyirciye ulaşan yabancı film oldu.

Serinin yaklaşık 9 yıl önce gösterime giren ilk filmi Ters Yüz’ü (Inside Out), vizyonda kaldığı süre boyunca toplamda 489 bin 265 kişi izlemişti.

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Haftanın şarkısı: Bugüne kadar yayınladığı cover şarkılarla yakından tanıdığımız Hilal Altın, son zamanlarda çıkardığı yeni şarkılarla sevenlerine sürpriz yapmayı sürdürüyor.

Aynı zamanda arabesk müziğin duayen isimlerinden Hüseyin Altın'ın kızı olan sanatçı, ‘Sevme Benden Sonra’ isimli yepyeni duygusal bir Yıldız Tilbe şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Musicom Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının yapımcılıklarını Fatih Aksoylu ve Harun Savaş Aksoylu üstlenirken klip yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı yaptı.

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Haftanın kitabı: Yazar Perihan Dündar, ‘Veda’ isimli ilk romanının ardından bu kez de ‘İnci Boncuk Tatilde’ adını taşıyan bir çocuk kitabıyla karşımıza çıktı.

Benekli Kedi Yayınları tarafından basılan kitabın her sayfasında sevgi ve neşenin işlendiği İnci ve Ertuğrul’un hikâyesi, aile bağlarının ve kardeşliğin değerini vurguluyor.

Dinamik karakterleri ve renkli anlatımıyla okuyucularını büyüleyecek olan ‘İnci Boncuk Tatilde’, çocukların ve ailelerin keyifle okuyacağı bir yaz tatili macerası sunuyor.