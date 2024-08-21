Haftanın öne çıkanları

Haftanın olayı: Türk Sineması’nın usta oyuncularından Aydemir Akbaş, 17 Ağustos’ta yaşamını yitirdi. Akbaş’ın naaşı, 18 Ağustos’ta Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akbaş’ın cenazesine katılan Şafak Sezer, fotoğraf ve video çektirmek isteyenlere isyan etti: “Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar, cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi? İnanılmaz bir rezillik… Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. Tabutun etrafını garip kıyafetli TikTokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar… Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar.”

Şafak Sezer, rezilliği çok güzel özetlemiş. Günden güne diriye saygısı kalmayan bir topluma dönüşürken ölüye de saygımız kalmamış. Nereye gidiyoruz? Yazık, çok yazık!

Haftanın tiyatro oyunu: DasDas’ın Franz Kafka’nın kült eseri ‘Dava’yı eğlenceli bir yorumla sistem eleştirisine dönüştüren oyunu ‘JosephK.’, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 29 Ağustos Perşembe akşamı tiyatroseverlerle buluşacak.

Özgün Aydın, Onur Dilber, Mert Fırat ve Didem Balçın’ın birlikte rol aldığı kara mizah türündeki oyun, insanın varoluşsal esaretine ve adalet sistemine dair sert bir eleştiri sunan bu dünya klasiğini, modern insanların dijital ağlarla içine hapsolduğu sanal dünyayı da öne çıkararak sahneye taşıyor.

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin yıldız isimlerinden Mustafa Sandal, yeni şarkısı ‘İhtimal’i YaDa Müzik etiketiyle yayınladı. Söz ve müziği Sattarzadeh Hamed Baradaran imzalı şarkının Türkçe sözleri Derya Uluğ’a ait.

Oldukça enerjik bir şarkı olan ‘İhtimal’e Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde eğlenceli bir klip çekilmiş. Yazın ruhuna uygun, hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Haftanın kitabı: Yazar Hacer Özlem Çiçek’in ‘Artık Vakti Geldi’ isimli kitabı, A7 Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Tasavvuf türündeki kitap, okuyucusunu yaşanmışlıklar ve içsel keşiflerle dolu derin bir yolculuğa çıkarıyor.

“Beni, seni, onu ve nicelerini gördüm yolda. Ve anladım ki yolun amacı hakikate ulaşmak! Maşukunu arayan âşık oldum. Ölmeden önce öldüm ve yeniden doğdum. Çünkü artık vakti gelmişti. Bu kitabı elinde tuttuğuna göre, senin için de artık vakit gelmiştir.”