Haftanın öne çıkanları

Haftanın en güzel olayı: Oyuncu ve yapımcı kimliğiyle tanıdığımız Selin Yeninci, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (IATAS) tarafından Amerika dışında üretilen ve yayınlanan televizyon programlarına verilen EMMY Ödülleri’ne jüri üyesi oldu.

Bu başarısıyla göğsümüzü kabartan Yeninci, aynı zamanda bu yıl 52. kez sahiplerini bulacak olan Uluslararası EMMY Ödülleri’nin jürisine üye seçilen ilk Türk kadını olarak tarihe geçti. Ödül töreni, 25 Kasım’da New York’ta düzenlenecek. Selin Yeninci’yi tebrik ediyorum.

Haftanın filmi: Senaryosunu Hüseyin Eleman’ın yazdığı ve aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği ‘Mahşerin Üç Delisi’, 23 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluştu.

Komedi ve aksiyon türündeki filmde Başak Daşman, Yüksel Ünal, Okan Koç ve Cezmi Baskın gibi isimler rol alıyor. Film, hastaneye nakilleri sırasında suçlular ile karıştırılınca kendilerini beklemedikleri bir maceranın içerisinde bulan üç hastanın hikâyesini konu ediniyor.

Haftanın şarkısı: Çıkardığı birbirinden güzel şarkılarıyla milyonların sevgilisi hâline gelen Merve Özbey, yeni çalışması ‘Zümrüdüankam’ı DMC etiketiyle yayınlandı. Sözü ve müziği Onur Özdemir’e ait şarkının düzenlemesi Celil Yavuz imzası taşıyor.

Şarkıya Ramazan Arslankaya’nın yönetmenliğinde hoş bir klip çekilmiş. Oldukça enerjik bir şarkı olan ‘Zümrüdüankam’ı ben beğendim. Merve Özbey, kendine has yorumuyla güzel bir şarkıya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

Haftanın kitabı: Yazar Zeynep Gedik’in ‘6 Şubat’tan Kalanlar’ isimli romanı, Ritim Plus Yayınları’ndan çıktı. Raflarda yerini alarak okurlarıyla buluşan kitap, hayatın en derin anlamlarını ve insanlığın en kırılgan anlarını gözler önüne seriyor.

Yazar, hayatın bize sunduğu küçük ama paha biçilmez değerlerin farkına varmamızı sağlayan bu romanının her sayfasında okurlarını yürek burkan gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyor.