Haftanın öne çıkanları

Haftanın olayı: Kim ne derse desin, Haluk Levent’in kurduğu AHBAP, yardım konusunda çok önemli işlere imza atarak kalpleri ısıtmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de çıkan orman yangınları sonucu evi yanan Canan ve Mahıgül Ergül kardeşlerin görüntüleri yürek burkmuştu. Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından Mustafa Ceceli harekete geçmiş. Haluk Levent’i arayıp evin yapımı üstleneceğini belirtmiş.

Haluk Levent, 12 gün sonra yaptığı açıklamada, Mustafa Ceceli’nin sözünü tuttuğunu ve 2 kardeşe 2 ev satın aldığını duyurdu. Yüreğimizi ısıtan bu anlamlı hareket, alkışı çoktan hak etti. Bravo Haluk Levent… Bravo Mustafa Ceceli…

Haftanın filmi: Yapımcılığını Fidem Medya’nın üstlendiği, Durmuş Sorkut’un hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı ‘Sen de mi?’ filmi, 30 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girdi.

Baki Çiftçi, Burak Demir ve Dilşad Şimşek gibi isimlerin rol aldığı film, birlikte iş yaptığı dostu Cengiz'den beklemediği bir kazık yiyen Ahmet'in hikâyesini anlatıyor.

Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin 2 önemli ismi Oğuz Aksaç ile Güler Duman’ın düet türküsü ‘Sevdaya Dert Diyorlar’ (Göresim Var) yayınlandı. Sözü ve müziği Oğuz Aksaç’a ait türkünün düzenlemesi Ahmet Özgül imzası taşıyor.

Mustafa Sarıkaya’nın yönetmenliğini yaptığı türküye Erzincan Ergan Dağı’nda çok güzel bir klip çekilmiş. Türküler, bizim özümüzdür. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Haftanın kitabı: Psikolog Mutlu Barış’ın giydikleriniz aracılığıyla, kim olduğunuzu mümkün olan en iyi şekilde ifade edebileceğinizi öğretecek rehber niteliğindeki kitabı ‘Moda Psikolojisi’, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İnsan-kıyafet ilişkisini, giyim ve ruh hali arasındaki ilişkiyi, giyim terapisini ve kıyafetlerin üzerimizdeki gücünü okurlarına sunan yazar, moda ve psikoloji arasındaki derin bağlantıya, kendimize dair algımızın ve ruh halimizin belirlenmesinde kıyafetlerimizin önemine vurgu yaparken aynı zamanda tüm bunların nasıl bağımlılık yapabileceğine ve seçimlerimizin kaderimizi nasıl değiştirebileceğine de dikkat çekiyor.